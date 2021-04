‘Heartbreak Hotel’, el primer gran éxito de Elvis Presley que le llevó a convertirse en el Rey del Rock

Se cumplen 65 años desde que Elvis Presley alcanzara el primero de sus éxitos con ‘Heartbreak Hotel’ que le llevaría a convertirse en el Rey del Rock.

Casi dos años habían pasado desde queElvis Presley comenzara su carrera artística en Memphis (Tenneesse) con la compañía discográfica Sun Records (1954) , con la que grabó algunos simples. Dos años que bastaron a Presley para definir su propio estilo y conseguir que la gente –los grandes de la música- se fijaran en él.

Y así ocurrió, porque pasado ese tiempo, el conocido coronel Tom Parker –uno de los grandes mánager- consiguió que a finales de 1955 un joven Presley firmara un acuerdo con RCA Records, un contrato que ascendía a los 40.000 dólares. Elvis tenía por aquel entonces 20 años, a punto de cumplir 21.

Poco tiempo le faltó a la discográfica para empezar a trabajar con Presley que a principios de enero de 1956 se encontraba ya en Nashville para grabar sus primeras canciones con el nuevo sello. Entre ellas se encontraba ‘Heartbreak Hotel’, el primer gran éxito de Elvis Presley que le abrió camino para convertirse en el ‘Rey del Rock’.

LA HISTORIA DE ‘HEARTBREAK HOTEL’

Según se cuenta, Elvis y había cantado ‘HeartbreakHotel’ en el año 1955 (antes de grabarla para la RCA) en el Rob King Club e incluso que el propio cantante dijo al dueño de ese club: “Este será mi primer éxito”.

Por eso, Elvis decidió grabar esta canción con el nuevo sello discográfico a pesar de que los productores del mismo no tenían mucha confianza en esta melodía.

Se trata de una canción escrita por Thomas Durden, guitarrista Smiling Jack Herring and his Swing Billie ​ y Mae Boren Axton, una profesora del Dupont Jr.-Sr. High School, en Jacksonville, Florida. Se trata de una balada rock con influencias de blues y jazz.

‘Heartbreak Hotel’ fue grabada en enero de 1956 en Nashville y lanzada como un sencillo con la canción "I Was the One" como cara B el 27 de enero de 1956.

Tras sacar a la luz ese primer sencillo con la RCA, Elvis Presley realizó sus primeras apariciones en la televisión para presentar su canción. La compañía discográfica llevó a cabo una estratégica campaña de promoción de su representante con la aparición en los programas más importantes del momento como en el Stage Show de Tommy y Jimmy Dorsey o en ’The Ed Sullivan’ de la CBS.

Meses más tarde, el 25 de abril de 1956 ‘Heartbreak Hotel’ alcanzó el número 1 de la lista Billboard, llegando a mantenerse en esta posición durante ocho semanas, siendo el primer LP rock en alcanzar el ranking en dicha lista.

Este sería el punto de partida de una meteórica carrera musical y cinematográfica de quien hoy día es considerado el Rey del Rock.

DE BILLY JOEL, McCARTNEY… A LED ZEPPELIN, ALGUNAS DE LAS VERSIONES DE ‘HEARTBREAK HOTEL’

Como suele ocurrir con cualquier éxito musical, muchos son los artistas que posteriormente se atreven a versionarlos. Y no podía faltar ‘Heartbreak hotel’ de Elvis Presley. Os dejamos algunas de las mejores versiones.

BILLY JOEL

PAUL McCARTNEY

LED ZEPPELIN

Letra de la canción ‘Heartbreak Hotel’

Well, since my baby left me

Well, I found a new place to dwell

Well, it's down at the end of Lonely Street

At Heartbreak Hotel

Where I'll be--where I get so lonely, baby

Well, I'm so lonely

I get so lonely, I could die

Although it's always crowded

You still can find some room

For broken-hearted lovers

To cry there in the gloom

And be so, where they'll be so lonely, baby

Well, they're so lonely

They'll be so lonely, they could die

Well, the bellhop's tears keep flowin'

And the desk clerk's dressed in black

Well, they've been so long on Lonely Street

Well, they'll never, they'll never get back

And they'll be so, where they'll be so lonely, baby

Well, they're so lonely

They'll be so lonely, they could die

Well now, if your baby leaves you

And you have a sad tale to tell

Just take a walk down Lonely Street

To Heartbreak Hotel

And you will be, you will be, you will be lonely, baby

You'll be so lonely

You'll be so lonely, you could die

Well, though it's always crowded

You still can find some room

For broken-hearted lovers

To cry there in the gloom

And they'll be so, they'll be so lonely, baby

They'll be so lonely

They'll be so lonely, they could die

Elvis Presley con uno de sus famosos vestuarios (CORDON PRESS)

TE INTERESA

‘That’s all right (Mama)’, la canción con la que Elvis Presley pasó por negro y lo lanzó al estrellato