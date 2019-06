¿Habrá segunda temporada de 'Chernobyl'?

"Chernobyl" no tendrá una segunda temporada porque "es importante parar a tiempo", aseguró hoy miércoles el productor de la popular miniserie de HBO, Craig Mazin. "Narramos la historia lo mejor que pudimos. Es muy importante ahora dejarla tal y como está", dijo el creador de "Chernobyl" al portal ucraniano TCH. A la vez aseguró que le gustó tanto trabajar sobre la historia que "tarde o temprano" Europa del Este volverá a aparecer en alguna de sus producciones.

"Por ahora no sé decir cuándo, pero en lo que respecta a Chernóbil, ya dije todo lo que quería decir", sentenció. Entre tanto, Danila Kozlovski, autor de una película rusa sobre el desastre de Chernóbil, comentó acerca de la coproducción de EEUU y Reino Unido, a la que dijo tener "mucho respeto". "Es un gran trabajo al que yo tengo mucho respeto", afirmó el director, cuyas palabras recoge la agencia TASS.

El también actor ruso se mostró preparado para la inevitable comparación que habrá entre ambos trabajos y aseguró que esta circunstancia no le inquieta en absoluto. "A mí eso no me asusta, porque tenemos un enfoque completamente diferente, otras tonalidades y otra forma de contar esa historia", indicó. El largometraje dirigido por Kozlovski narra la historia de una brigada formada por un jefe de turno y dos ingenieros que deben descender a una de las salas inundadas de la central accidentada para evitar una segunda explosión del reactor.

Se trata del segundo proyecto sobre el desastre de Chernóbil anunciado recientemente por Rusia, ya que el país finalizó en mayo la grabación de una serie sobre la catástrofe cuyo estreno se espera el próximo otoño.