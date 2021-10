Guillermina Baeza estrena colección en una 080 marcada por la sostenibilidad

Guillermina Baeza junto con los jóvenes diseñadores Martín Across y Álvaro Calafat presentan sus nuevas colecciones en la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion, unos diseños con los que pretenden conectar al público con la naturaleza y el paisaje, y donde la sostenibilidad y la redefinición del género toman protagonismo.

Los diseñadores que hay detrás de las marcas consideran la sostenibilidad, junto a la creatividad o el uso de las tecnologías, conceptos clave de la moda de este siglo, por lo que los diseños tienen estas características esenciales.

Guillermina Baeza, una marca de larga trayectoria, presenta El jardín de Monsieur Takisan, trajes de baño inspirados en todos los elementos que descubrimos en los jardines como las hojas verdes y los tonos rosas, violetas y amarillos de las flores característicos en los jardines nipones.

La pieza clave, según su diseñadora, es un bañador con aperturas y regulable para customizarlo, en una colección de tonalidades de azul en representación del agua y con la que espera crear un equilibrio entre la luz y las sombras.

El diseñador Álvaro Calafat presenta Capítulo 2: Recuerdo, que nace a partir de querer ponerle nombre al museo de los recuerdos y que pretende explorar tanto en los buenos como los malos.

Con colores fríos como el azul, habituales en su paleta cromática, junto con el dorado, el naranja o el color roca, Calafat presenta veinticinco conjuntos con siluetas inspiradas en sensaciones y sentimientos y con los que quiere reinterpretar a los varones.

La cuestión del género también se la plantea el diseñador Martín Across en su colección On the fragile nature of life, quien lo considera un concepto construido por la sociedad que no hace nada más que oprimirnos y controlarnos y ahora nos damos cuenta de que no tiene límites.

Across trata de reflejar el movimiento del viento, las corrientes marinas, pero también aquellas vivencias, emociones y situaciones que mueven al individuo y al colectivo en diseños inspirados en trajes tradicionales de pesca, siluetas de los años 30 y 50 y formas más contemporáneas.

De fuerte inspiración en la naturaleza, Across ha diseñado una colección con texturas y materiales y patrones que aluden a la fluidez de los sedimentos, el color, el agua y otros motivos naturales.

Las piezas del diseñador están hechas a mano con productos locales de Ecuador, con la intención de conciliar nuestra relación con el planeta, con cómo producimos y consumimos moda moderna.

La tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion se ha podido visionar a través de la 080TV con vídeos previamente grabados en el Espai XC en Esplugues de Llobregat (Barcelona), obra del escultor catalán reconocido internacionalmente Xavier Corberó.