El grupo finlandés The Rasmus abrirá la segunda semifinal de Eurovisión 2022

La organización de Eurovisión 2022 ha dado a conocer este martes el orden en el que competirán los países participantes en las semifinales previstas para los días 10 y 12 de mayo en Turín (Italia), con la famosa banda finlandesa de rock The Rasmus como apertura de la segunda eliminatoria.

El poderoso canto de pop tribal de Albania, representada por Ronela Hajati, ejercerá ese mismo papel en la primera ronda, en la que competirá en sexto lugar de 17 el país mejor posicionado en las apuestas, Ucrania, con Kalush Orchestra, en gran parte como deriva de la invasión rusa.

Otros participantes a tener en cuenta en esa fase clasificatoria son Países Bajos, que con la balada alternativa "De Diepte" de S10 actuará en octavo puesto, mientras que la vecina portuguesa MARO lo hará en el décimo, la griega Amanda Tenfjord en el 13 y la divertida propuesta de los noruegos de Subwoolfer casi al cierre, en el 16.

En el caso de la segunda ronda, no habrá que perder de vista al italiano Achille Lauro por San Marino en séptimo lugar, ni la balada catártica del polaco Ochman en decimocuarto ni la desnudez emocional de Cornelia Jakobs en el decimoséptimo, casi como broche, que corresponderá a los checos We Are Domi.

Por orden estricto, la primera semifinal quedará así: 1. Albania, 2. Letonia, 3. Lituania, 4. Suiza, 5. Eslovenia, 6. Ucrania, 7. Bulgaria, 8. Países Bajos, 9. Moldavi, 10. Portugal, 11. Croacia, 12. Dinamarca, 13. Austria, 14. Islandia, 15. Grecia, 16. Noruega y 17. Armenia.

La segunda discurrirá del siguiente modo: 1. Finlandia, 2. Israel, 3. Serbia, 4. Azerbaiyán, 5. Georgia, 6. Malta, 7. San Marino, 8. Australia, 9. Chipre, 10. Irlanda, 11. Macedonia del Norte, 12. Estonia, 13. Rumanía, 14. Polonia, 15. Montenegro, 16. Bélgica, 17. Suecia y 18. República Checa.

Tras un sorteo celebrado en enero que determinó en cuál de las dos rondas participaría cada país, este orden ha sido determinado ahora por la televisión organizadora, la Rai, en función de criterios de ritmo de la emisión y alternancia de estilos.

Todos los países del llamado "Big Five", incluida España, acceden directamente a la gran final del 14 de mayo. Hasta el próximo 13 de mayo se desconocerá qué lugar ocuparán cada uno, salvo Italia, que eligió el noveno puesto gracias a su privilegio como anfitriona de Eurovisión 2022.

También hoy se ha dado a conocer que las entradas para asistir a las diferentes galas, tanto las retransmitidas como las de los ensayos previos, se pondrán a la venta a partir del 7 de abril a través del portal TicketOne.