Greta Fernández: "Mi padre me ha enseñado a amar la profesión de manera muy humilde"

SAN SEBASTIÁN, 28 (De la enviada especial de Europa Press, Mirian San Martín)

La actriz Greta Fernández, galardonada este sábado con la Concha de Plata a la mejor actriz por su trabajo en 'La hija de un ladrón' -ex aequo con Nina Hoss, protagonista de 'Das Vorspiel'- ha dedicado el galardón a sus padres, la escritora Esmeralda Berbel y el actor Eduard Fernández, su padre también en esta ficción.

"Mi padre me ha enseñado a amar la profesión de manera muy humilde", ha destacado la actriz ante los periodistas al término de la ceremonia de clausura de este festival, donde su padre recibió la Concha de Plata en 2016 por 'El hombre de las mil caras'.

"Siempre me he sentido muy orgullosa de ser la hija de mi papa", ha señalado la actriz, quien no obstante ha reconocido que tenía ganas de que se reconociera su trabajo, la interpretación que le gusta y la actriz que es. "La gente conoce algo más de cómo soy como actriz", ha celebrado.

Fernández ha dedicado este premio a las mujeres que, como Sara, la protagonista de 'La hija de un ladrón', "luchan por tener una vida decente". En este sentido, la actriz ha destacado que su voluntad es "hacer cine que sirva, que enseñe y que haga pensar".

Sin embargo, ha matizado que es consciente de que no siempre se consigue y de que tiene una "idea un poco utópica" de la profesión. "No sé si es tan fácil permitírselo", ha agregado la intérprete, quien ha destacado el guion de la película de Belén Funes con la que ha sido premiada, porque es "interesante" y es "bueno".