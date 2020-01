El Grammy que ganó Michelle Obama... y ya van tres para la familia

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama ha sido galardonada con el premio Grammy al mejor álbum narrado del año. Lo ha hecho gracias a la versión en formato audiolibro de sus memorias superventas 'Becoming' (en español, 'Mi historia'). En él se cuenta el viaje de Michelle desde sus orígenes en Chicago hasta convertirse en abogada y, más tarde, en primera dama.

La noticia fue dada a conocer en la noche del lunes por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, que hace entrega de estos premios.

.@MichelleObama has earned herself a #GRAMMYs nod for her audiobook, #Becoming, which shares her journey from a little girl from the South Side of Chicago to lawyer and the First Lady of the United States. �� https://t.co/zuviwl4A6E