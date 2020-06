La genial respuesta de Secun de la Rosa al racismo positivo de 'Los Simpsons': “¿Alguien verde para Hulk?”

EE.UU. enfrenta una de las luchas antirracismo más importantes desde la muerte de Martin Luther King, lo que se ha desatado tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro asfixiado hasta la muerte en la vía pública por un policía blanco en presencia de otros dos.

'Los Simpsons', una de las series más famosas de la historia, se ha sumado a esta causa, anunciando que ya no usará voces de actores blancos para dar vida a personajes negros dentro de la serie. La decisión ha sido tomada por la cadena Fox. “En el futuro, 'Los Simpson' ya no tendrán actores blancos que interpreten personajes que no sean blancos”, ha indicado la empresa en un comunicado. Lo mismo ocurre con 'Padre de Familia', que no usará actores ni actrices de doblaje blancos para personajes negros o racializados.

Tras ello se ha desatado la polémica, pues hay muchos actores que ven esta decisión ridícula, pues consideran que no contribuye a paliar el racismo. Entre ellos ha destacado la opinión del actor español Secun de la Rosa, que en su cuenta de Twitter ha escrito: "¿Quién doblará a Dumbo o a Bambi? ¿A las hormigas de Antz? ¿Encontrarán alguien verde para doblar a Hulk? ¿Los sonidos del ALIEN? ¿Si se rueda la vida de Matusalén encontrarán a un actor de su edad?"

Lo cierto es que las protestas del movimiento Black Lives Matter a raíz de la muerte de George Floyd no solo afectan a las estatuas de colonos y a productos como el Cola-Cao o los Conguitos, sino que han afectado a la industria audiovisual, en concreto a dos productos longevos de la Fox como son 'Los Simpson' y 'Padre de Familia', que ya pertenecen a Disney.

Tras el escándalo de 'Lo que el viento se llevó' por su retirada de HBO por considerarla algunos colectivos racista, los últimos afectados por la polémica son los actores de doblaje de los dibujos.