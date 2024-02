Funzo & Baby Loud se despiden de su carrera conjunta: "Necesitamos un respiro"

Silvia García Herráez

Tras más de siete años haciendo música en conjunto, los hermanos Adrián Gomis y Juan Carlos Gomis, más conocidos como Funzo & Baby Loud, respectivamente, han decidido poner tierra de por medio entre ambos, pero no sin antes publicar su último disco, Palante (Sony Music).

Este es el segundo disco de nuestra carrera, pero el más importante, por eso también le hemos dedicado más tiempo y tiene más canciones que el anterior. Marca un antes y un después en nuestra carrera, porque si el primero era con el que sentábamos las bases, este es para despedirnos como dúo de nuestro público para siempre, apunta a EFE el segundo de los hermanos.

Funzo & Baby Loud irrumpieron en la industria musical en 2017 cuando lanzaron su sencillo Sad Wind, pero no fue hasta 2019 con Jóvenes to locos y Malibú con piña cuando se dieron a conocer con un proyecto caracterizado por la fusión de estilos que iba a marcar la pauta. Ellos no lo sabían, pero sus voces iban a convertirse en referentes de la llamada "nueva ola del pop español".

El pasado 10 de diciembre, sin embargo, el dúo alicantino anunciaba su separación a pesar de haberse consolidado como uno de los iconos musicales de su generación.

Necesitamos un respiro. El amor que nos tenemos como hermanos está por encima del dinero y la fama, y resulta muy complejo gestionar todo esto porque al final siempre estás pendiente del trabajo. Necesitamos una etapa en solitario y alejarnos de tanta intensidad, argumenta Funzo.

A pesar de que la noticia sorprendió a sus seguidores, cada vez son más artistas jóvenes los que deciden tomarse un descanso o retirarse por un tiempo de la música para volver luego con más fuerza, como también ha anunciado el canario Quevedo.

Ante la pregunta de hasta dónde creen que la industria y el modelo de consumo actual tienen la culpa de esto, los alicantinos responden que tienen mucha culpa y a la vez poca.

Cuando las cosas ocurren tan de golpe y de una manera tan poco ordenada, creo que se está abocado al fracaso finalmente. Puede haber éxito comercial, de números, de dinero, pero todo eso fracasa en cuanto el éxito se pierde. Creo que lo bonito de esto es saber tener una estabilidad, no despegar inmediatamente y luego qué. La cosa es saber mantenerse poco a poco, apunta Funzo.

Por su parte Baby Loud agrega que, al margen de esta sobremasificación de contenido que hay actualmente, han sabido perdurar gracias al entorno de cariño con lo que hacen todo. Y eso solo se lo podemos agradecer a nuestros fans, sin ellos no habríamos llegado hasta aquí, detalla.

Por ello, ahora quieren hacerles honor antes de irse con su último disco, que se publica este viernes con catorce cortes que fusionan una variedad de géneros musicales, desde ritmos latinos hasta influencias hip-hop. Según apuntan sus propios intérpretes, promete llevar a los oyentes en un viaje emocional inolvidable, frenético y tan disfrutable como de costumbre.

Cada canción es de su madre y de su padre, no tienen nada que ver entre sí, las hemos hecho por puro disfrute y es imposible que de todas ellas no haya nadie que al menos una de ellas no le guste, avanza Baby Loud.

A pesar de que este sea un adiós en conjunto, señalan que entraron en la música con ganas de comerse el mundo, de ahí el título del disco: P'alante como los de Alicante. Mandando un mensaje positivo de que siempre estaremos llenos de energía, explican.

Un último álbum también merece una gran gira de despedida. Serán 45 conciertos que les llevará a recorrer parte de la península con ciudades como Madrid (9 marzo), Bilbao (5 abril), Málaga (19 abril), Granada (17 mayo) o Alicante (13 junio), entre otras.

Vamos a ir a tope y queremos que la gente lo viva al máximo. Pero también sabemos que, precisamente como consecuencia de nuestra separación, habrá mucha gente que durante nuestros próximos directos comenzará a ser consciente de verdad de que están asistiendo a nuestro último concierto en su ciudad, y esto sin duda hará que también se vuelvan bastante emocionales y profundos, confiesan.