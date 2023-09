FundéuRAE: “persona non grata”, uso adecuado

Madrid, 29 sep (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que las expresiones españolas ciudadano no grato o persona no grata y la latina persona non grata son las adecuadas para referirse a alguien que es rechazado por un Gobierno o una institución, pero nunca non grato, que mezcla latín y español.

No obstante, en los medios de comunicación aparecen con frecuencia frases como las siguientes: El autor non grato del castrismo, El periodista fue declarado non grato por la universidad o La asociación declaró non grato al eminente educador.

Como indica el Diccionario panhispánico de dudas, persona non grata es una locución latina invariable que se emplea, en cursiva o entrecomillada, con el sentido de persona indeseable. Puesto que esta locución solo es válida en singular, se recomienda utilizar el equivalente español personas no gratas para el plural, en lugar de la fórmula personas non gratas.

Por otro lado, el uso aislado de non grato con valor adjetival masculino es inapropiado, ya que combina el adverbio latino non con el adjetivo español grato, que en latín sería gratus. En estos casos, es preferible recurrir a la alternativa española completa, no grato, que tiene su correlato femenino en no grata.

De este modo, en los ejemplos citados lo apropiado habría sido decir El autor no grato del castrismo, El periodista fue declarado persona non grata por la universidad y La asociación declaró persona non grata al eminente educador.

