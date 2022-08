FundéuRAE: números ordinales, claves de escritura

Ante las dudas que se presentan en la escritura de los números ordinales, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE ofrece a continuación una serie de claves.

1. Números ordinales compuestosLos ordinales compuestos de la primera y segunda decena se pueden escribir en una palabra (vigesimoprimero) o en dos (vigésimo primero), aunque, según explica la Ortografía de la lengua española, es mayoritaria, y por tanto preferible, la escritura univerbal. Sin embargo, y como señala esta misma obra, desde la tercera decena hasta la centena se tiende a escribir los números ordinales en dos palabras, aunque no se consideran inadecuadas las grafías en una sola (cuadragésimo quinto o cuadragesimoquinto).Cuando se usa la forma en una sola palabra, no se acentúa el primero de los elementos, de modo que lo apropiado es vigesimoprimero, no vigésimoprimero.

2. Concordancia de los números ordinalesCuando los números ordinales se escriben con más de una palabra, todas ellas deben concordar en género y número con el sustantivo al que acompañan: vigésima(s) cuarta(s) carrera(s). Cuando se escriben en una sola palabra, solo el segundo componente concuerda con el sustantivo: vigesimocuarta(s) carrera(s).

3. Uso de números fraccionarios y números ordinalesSegún queda recogido en la Ortografía de la lengua española, los números fraccionarios acabados en -avo no equivalen a los números ordinales (decimocuarta planta, no catorceava planta), excepto en el caso de octavo, que sí puede funcionar como ordinal.Sin embargo, sí es correcto el uso de varios números ordinales como fraccionarios: Se quedó la vigésima parte del premio equivale a Se quedó la veinteava parte del premio.

4. Números romanosSe leen indistintamente como ordinales o como cardinales desde el I hasta el X (incluido) cuando hablamos de siglos (siglo III: siglo tercero o siglo tres); sin embargo, cuando se habla de reyes, pontífices o emperadores se leen generalmente como ordinales: Fernando VI (Fernando sexto, no seis). A partir del número X, lo habitual es que se lean como cardinales (Juan XXIII: Juan veintitrés), según se indica en la Nueva gramática de la lengua española.

5. Números ordinales y cardinales con nombres de celebracionesCon relación a los nombres de acontecimientos, aniversarios, celebraciones..., y aunque en los números menores de veinte se suele respetar el ordinal (3.ª Feria de la Tapa y no 3 Feria de la Tapa), la Nueva gramática de la lengua española señala que se ha integrado la tendencia a usar los cardinales con el valor de los ordinales, que tradicionalmente se han escrito con números romanos: El 30 aniversario de la muerte de Albert Camus, El 30.º aniversario de la muerte de Albert Camus o también El XXX aniversario de la muerte de Albert Camus.

6. Letra voladita para abreviaturasLas abreviaturas de los números ordinales se señalan con letras voladitas: las formas apocopadas primer y tercer y las formas en plural llevan voladas las dos últimas letras, (er, os, as); en el resto de los casos únicamente va volada la última letra (º, ª). Por ejemplo, 5.ª jornada de los sanfermines, 1.er concurso de lanzamiento de ladrillos o ¡Que comiencen los 74.os Juegos del Hambre!. Además, lo adecuado es escribir un punto entre la cifra y la letra voladita. En español no se recomienda emplear las formas 1ro, 2do, 3ro, 4to..., que son un calco de las usadas en inglés.Asimismo, las abreviaturas deben concordar en género y número con el sustantivo al que acompañan: 69.ª edición del Festival de San Sebastián, pero 69.º Festival de San Sebastián. Se recuerda también que la letra o volada (º) es diferente al símbolo de grado Celsius, que es un pequeño círculo (°): 27 °C.

