FundéuRAE: “malpaís”, escritura adecuada

Madrid, 18 nov (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la grafía adecuada del sustantivo malpaís, que alude a extensiones de lava moderna, es en una palabra, no mal país.

En las noticias relacionadas con la erupción de la isla de La Palma se pueden encontrar frases como las siguientes: Tras el paso de la lava, el suelo se convertirá en roca formando lo que se conoce como mal país o La lava será un mal país que no permitirá la agricultura.

La voz malpaís, con la que se alude a una formación geológica definida en el diccionario académico como campo de lava reciente, con una superficie tortuosa, estéril y árida, se escribe sin espacio ni guion, por lo que no es adecuada la escritura mal país.

Tal como señala la gramática académica, su plural es malpaíses, de modo que es inapropiado emplear formas como mal países o malos países o dejarlo invariable (los malpaís).

Por ello, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido Tras el paso de la lava, el suelo se convertirá en roca formando lo que se conoce como malpaís y La lava será un malpaís que no permitirá la agricultura.

Cuando no se refiere a estas superficies de lava, sino que se califica un país, como en No es un mal país para vivir, se escribe en dos palabras, pues no deja de ser un adjetivo seguido de un sustantivo.

