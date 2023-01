FundéuRAE: “ex alto cargo”, en tres palabras

Madrid, 19 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la expresión ex alto cargo, en la que el prefijo se aplica a una base pluriverbal, se escribe en tres palabras, y no exalto cargo.

En las noticias, sin embargo, se pueden encontrar con frecuencia ejemplos como los siguientes: Condenado a cadena perpetua por corrupción un exalto cargo del Ejército chino, Nombra a un exalto cargo de finanzas como nuevo embajador en Colombia o Un exalto cargo de Rabat, detenido por apropiación de relojes.

Según las normas establecidas en la ortografía académica, el prefijo ex- va unido a la palabra que le sigue, aunque con cierto número de excepciones. Entre ellas se encuentran las bases pluriverbales, es decir, las combinaciones de palabras que funcionan con un sentido y un valor gramatical unitario (chico de los recados, pena de muerte), en las que el prefijo se separa con un espacio.

En este caso se encuentra alto cargo, que funciona de modo indivisible con el significado de empleo de elevada responsabilidad o persona que desempeña un alto cargo, por lo que lo adecuado es escribir ex alto cargo cuando se alude a alguien que ha dejado de tener ese empleo.

En consecuencia, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido Condenado a cadena perpetua por corrupción un ex alto cargo del Ejército chino, Nombra a un ex alto cargo de finanzas como nuevo embajador en Colombia y Un ex alto cargo de Rabat, detenido por apropiación de relojes.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.