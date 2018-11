Fundéu BBVA: “advertir” y “advertir de”, uso adecuado

Siempre es adecuado construir el verbo advertir sin preposición, pero cuando significa informar o anunciar también es posible utilizarlo seguido de la preposición de, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

Como explica la Gramática académica, el verbo advertir se construye adecuadamente sin preposición con cualquiera de sus significados: percibir o darse cuenta de algo: Al abrir el manuscrito, advirtieron que las páginas no estaban numeradas. aconsejar: Le advirtió que no se llevara el móvil a la feria. informar: En las noticias han advertido que la carretera está cortada. informar en tono amenazante: Te advierto que no te lo repito más.

La misma obra describe que, con estos dos últimos sentidos, alternan las construcciones con y sin la preposición: En las noticias han advertido (de) que la carretera está cortada. No obstante El buen uso del español (de la Asociación de Academias de la Lengua Española) considera que, cuando esa advertencia lleva implícita una amenaza, la forma adecuada es advertir que: Te advierto que no te lo voy a repetir más, en lugar Te advierto de que no te lo voy a repetir más.