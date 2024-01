Filmin explora en un nuevo canal cómo internet ha cambiado nuestra imagen del mundo

Filmin ha anunciado este viernes que el próximo 26 de enero lanzará un nuevo canal, Filmin Glitch, que reúne títulos desde el cine experimental a la ficción o el documental, y que reflexiona sobre cómo internet y las nuevas tecnologías han cambiado la percepción que tenemos del mundo.

Si el año pasado la plataforma apostó por los ciclos de directores, estrenando la filmografía de cineastas como Chantal Akerman, Seijun Suzuki, Bruce Weber, R. W. Fassbinder o Béla Tarr, en 2024 la apuesta es por productos cinematográficos que reflexionan sobre el impacto de las imágenes digitales.

Filmin Glitch nacerá con el estreno de diez nuevos títulos inéditos hasta ahora en España. Destacan 'Isaac Asimov, un mensaje para el futuro', de Mathias Théry, quien mediante la Inteligencia Artificial resucita al padre de la ciencia ficción para ofrecernos una lúcida mirada sobre el futuro de nuestro mundo.

En 'Un fallo en Matrix', Rodney Ascher parte de un discurso de Philip K. Dick para imaginar qué pasaría si aceptáramos la hipótesis de que realmente vivimos en una simulación.

El mundo de los videojuegos está presente en títulos como 'Knit's Island', que se sumerge en el modo multijugador de 'DayZ' para interrogar a esos jugadores que se reúnen en un espacio de 250 kilómetros cuadrados para simular una ficción centrada en la supervivencia.

'Hardly Working', reconocida como Mejor Cortometraje en los Premios del Cine Europeo, se introduce en 'Red Dead Redemption 2' para proponer un estudio etnográfico y sociológico sobre los personajes no jugables (NPC), los extras que aparecen al fondo de la pantalla en el juego.

El modo en que las imágenes digitales han hecho mutar las formas y relatos del cine está presente en la película de culto 'We're All Going to the World's Fair', de Jane Schoenbrun, que nos introduce en el universo de los 'creepy pastas', historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de foros, blogs y vídeos de Youtube.

Desde España llega 'Inmotep', el primer largo de ficción de Julián Genisson, miembro del colectivo Canódromo Abandonado. Se trata de un extraño thriller sin diálogos en el que los bancos de imágenes de Internet juegan un papel crucial.

Mención aparte merece 'El auge del humano', del argentino Teddy Williams, que supone una inmersión sensorial y vivencial a los mundos menos explorados de la globalización.

Williams ganó el premio a la Mejor Película de la sección Zabaltegi del último Festival de San Sebastián con 'El auge del humano 3', que llegará en verano a Filmin y que es secuela espiritual del filme que se estrena ahora en Filmin Glitch junto a uno de sus trabajos más recientes: 'Un gif larguísimo'.

Junto a los estrenos mencionados en Filmin Glitch, se ofrecerán otras películas que ya estaban presentes en el catálogo de Filmin y que completarán la selección de títulos alrededor de la imagen digital.