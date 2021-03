El festival Primavera Sound pospone su vigésima edición hasta 2022

El festival Primavera Sound Barcelona ha decidido posponer la edición de su vigésimo aniversario hasta 2022 "por fuerzas de causa mayor" relacionadas con la pandemia de la covid.

Según ha informado la organización del festival a través de las redes sociales, aunque lo han "intentando todo" para celebrar este año el festival, han tomado "ya esta decisión tan dolorosa por la incertidumbre alrededor del marco legal para grandes eventos en las fechas originales del festival -del 2 al 6 de junio-".

Primavera Sound precisa también que, como el año pasado, van a "ofrecer a todos los poseedores de entradas la posibilidad de conservar sus tickets para el año que viene".

We will make it doubly good in 2022. Because yes, really, we will dance together again… and like never before.



