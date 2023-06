Feijóo anuncia que tendrá un ministerio de Cultura, "pero no como el de Sánchez"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado hoy que su gobierno tendrá un ministerio de Cultura que no será "como el de Sánchez", sino que servirá "solo a la cultura" de España, y ha adelantado que aprobará una Ley de Mecenazgo porque "apostar por la cultura es apostar por España".

Así lo ha anunciado este viernes durante la celebración en Madrid de un acto sobre Cultura donde ha estado acompañado por Marta Rivera de la Cruz, número dos del PP en la lista al Congreso de los Diputados por Madrid; el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el exministro de Cultura y exdirector del Instituto Cervantes, César Antonio Molina.

"En mi gobierno -ha dicho- la cultura tendrá rango ministerial, pero mi ministerio de Culrurda no será como el de Sánchez, no será una cartera por la que pasen cuatro ministros en cinco años, sin proyectos, sin estabilidad ni continuidad. No será una cartera vacía de contenido, que sirva como cargo de consolación o como arreglo de equilibrios y no será para solucionar los problemas políticos".

Lo que sí será es un ministerio que:

- Servirá "solo a la cultura de nuestro país": "solo vamos a servir a la cultura de nuestro país, nada más", ha matizado Feijoó.

- Tenderá "la mano" al sector cultural para tener con él un "contacto permanente" y "poner soluciones a la precariedad que asola a la cultura"

- Potenciará los mecanismos de diálogo con las administraciones, para, según el líder del PP, aprovechar el "inmenso caudal de talento".

- Tendrá que "aportar una visión de Estado" para entender la cultura en "toda su dimensión de desarrollo".

Asimismo, Feijoó también ha avanzado "cómo será" el titular de esta cartera. Una persona que dirigirá "un ministerio de verdad, con políticas útiles, de presente y futuro", y que se dedicará a "potenciar la creatividad" de los autores españoles, "nada más y nada menos".

"Creo profundamente en mi país, creo en la cultura, en la industria cultural -ha afirmado- y en que en es una de las señales de identidad (...) Desde Cervantes a los fenómenos más recientes como Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute o Rosalía, desde Velázquez a la superproducciones como 'La casa de papel'. La cultura nos ha proyectado hacia el mundo, nos ha abierto las puertas y nos ha hecho trascender".

Durante el acto Feijoó también ha apuntado cuáles serán las principales políticas culturales si gana las próximas elecciones generales del 23 de julio.

En este sentido ha agregado que el PP aprobará una estrategia para la promoción exterior de España a través de la cultura ya que ha considerado que España es "una potencia cultural desaprovechada".

Y con este objetivo el PP pretende "aprovechar la potencia" del Instituto Cervantes (cuyas competencias dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores) y convertirlo "en el mayor polo cultural del mundo" en coordinación de otras instituciones como la Real Academia de la Lengua.

También realizará un "refuerzo especial" para "proteger el patrimonio cultural", tanto el tangible como el intangible; "apoyarán" a la industria audiovisual y tecnológica y aprobarán una nueva Ley de Mecenazgo que será una herramienta para "captar inversión, para potenciar la política cultural y para potenciar la colaboración ente el sector público y privado".

"Apostamos por la cultura porque apostar por la cultura es portar por España, por enriquecernos como individuos (...) es apostar por el diálogo, por el entendimiento", ha añadido al tiempo que ha matizado también su interés por el turismo cultural.

Feijoó ha concluido este acto, al que han acudido representantes de todos los sectores culturales como el productor de cine y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, con este mensaje: "apostar por la cultura es poyar por la educación, por la imaginación, por el pensamiento critico, por la calidad de vida, por el bienestar, por un país mejor".