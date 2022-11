Fangoria cierra su primera trilogía musical con "Ex Profeso"

Después de un viaje que comenzó con una idea en el confinamiento y que en junio de 2021 se materializó con el EP "Existencialismo pop", Fangoria cierra este viernes el círculo con la publicación de "Ex Profeso, el tercero y último de los EPs de una trilogía con la que se sienten "especialmente contentos".

Así lo expresa Alaska (Olvido Gara), miembro del grupo junto a Nacho Canut, en una charla con EFE en la que añade que están deseando que llegue el viernes para que la gente lo pueda ya escuchar al completo.

"Cuando tú te planteas un reto no sabes cómo va a salir, y para nosotros dividir el disco en tres partes era un reto, porque no sabíamos si íbamos a poder cumplir los plazos que nos autoimponíamos. La idea era que salieran muy rápido, y en año y medio aproximadamente hemos sacado los tres, que era lo que queríamos", detalla.

Sucesor de "Edificaciones paganas", "Ex Profeso" (Warner Music), en palabras de la artista, se presenta como el "más eléctrico" de la trilogía: "Para empezar tenemos sonidos más actuales, luego tenemos algo de techno, de glam, pop electrónico y por su puesto rock and roll. No tiene nada que ver con los anteriores discos, pero es que cada canción de este también es distinta entre sí", apunta sobre los cinco temas.

Lo que sí destaca la componente de este dúo es que, aunque sus EPs entre sí sean diferentes, hay dos conceptos que les unen: "Satanismo y arte abstracto". En el primer disco el sencillo una canción se titulaba: "Satanismo, arte abstracto y rock'n'roll", en el segundo "Satanismo, arte abstracto y Benidorm" y en este último "Satanismo, arte abstracto y New York Dolls".

La cantante explica que esto se debe a que la gente en los años 50 satanizaba el rock and roll y el arte abstracto: "A la gente de aquella época eso le parecía la música del diablo, que era lo peor, así que nosotros tomamos eso como punto de partida. A partir de ahí, en cada disco hicimos una canción distinta con un género totalmente distinto, la primera con un acid house, la segunda con un techno pop y esta última con un glam rock. Queríamos revivir la época, pero también divertirnos", confiesa.

Para presentar "Ex Profeso" al público, Fangoria montará una "auténtica fiesta" el próximo 5 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, llamada "Fiesta en el Disco-Infierno", una cita, que según la propia Alaska será "complicada".

"Por un lado estaremos cantando todas las canciones de la trilogía completa, algo que nunca ocurre, porque siempre se suele quedar alguna cuando presentas un disco. También tocaremos algo de años anteriores y novedades futuras. Así que va a ser, por un lado, un concierto muy divertido para nosotros, pero también muy anárquico, nos tendremos que aprender repertorio nuevo y no salirnos del guion", avanza.

Para este último concierto del año, después de haber dado más de cincuenta, el dúo contará con la presencia de las Nancys Rubias, de Marta Sango y del DJ set de Two Headed Beast.