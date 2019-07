Fallece Rutger Hauer, el mítico replicante Roy Batty de 'Blade Runner', a los 75 años

El actor holandés Rutger Hauer, mundialmente conocido por su papel de replicante en una de las obras maestras de la ciencia ficción, 'Blade Runner', del director Ridley Scott, ha fallecido a los 75 años tras una breve enfermedad.

La muerte de Hauer se produjo el pasado día 19 de julio en la localidad de Frisian Beetsterzwaag, en el provincia de Friesland, en Países Bajos, y el pasado miércoles tuvo lugar su funeral en la más estricta intimidad, según ha informado la familia del actor al diario 'De Telegraaf'.

El actor holandés alcanzó su máximo prestigio interpretando al replicante Roy Batty en la película 'Blade Runner' (1982) y para el recuerdo quedará la frase 'Yo he visto cosas que vosotros no creeríais...' con la que arrancaba el monólogo final en la que sin duda alguna es la secuencia más recordada de la película de Ridley Scott y que magistralmente puso voz en castellano el también mítico actor de doblaje Constantino Romero, fallecido hace unos años. Hauer llegó a felicitar personalmente a 'Tino' Romero por su trabajo y exclamó “ojalá tuviera la voz de quien me ha doblado. ¡Es mejor que la mía!”.

Tras apariciones en varias series de televisión, su salto a la fama se produjo en la década de los 80 con la película 'Halcones de la noche', de Bruce Malmuth, donde se enfrentaba a Sylvester Stallone.

Logró un Globo de Oro en 1988 por su papel en 'Escape from Sobibor', y fue nominado en 1994 por 'Fatherland', además de lograr un León de Oro en el Festival de Cine de Venecia por 'La leyenda del santo bebedor', entre otros muchos premios.

Con más de un centenar de películas a sus espaldas, el polifacético actor ha participado también en grandes éxitos comerciales como 'Lady Halcon', 'Batman Begins' del maestro Christopher Nolan o 'Sin city'.

Más recientemente, ha trabajado en 'Samson' (2018), de Bruce Macdonald, '24 horas para vivir' (2017), de Brian Smrz, o 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' (2017), de Lux Besson. Detrás de la cámara ha dirigido también cortometrajes como 'The Room' y 'Starfish Tango'.