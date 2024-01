La estrella del ballet Natalia Osipova presenta 'Force of Nature' en el Teatro Coliseum

La estrella del Royal Ballet de Londres, Natalia Osipova, presentará su espectáculo de danza 'Force of Nature' (Fuerza de la Naturaleza) en el Teatro Coliseum de Barcelona en tres únicas funciones que tendrán lugar los próximos 10, 11 y 12 de enero.

Después de estrenarse con mucho éxito en el City Center de Nueva York y girar por varias ciudades europeas y asiáticas, la obra tendrá su única parada en España en el Coliseum, donde Osipova protagonizará una actuación de solos y dúos que destacan por su virtuosismo y su belleza.

Y lo hará acompañada por estrellas del Royal Ballet y bailarines del Theatre Rambert, con quien interpretará clásicos como 'Dying Swan' (Cisne Agonizante), 'Le Corsaire' (El Corsario) o 'Valse Triste' (Vals triste) y piezas más contemporáneas como 'Qtub' o 'Ashes' (Cenizas).

El espectáculo tiene el nombre de 'Force of Nature' por la "fuerza envuelta de fragilidad y sus famosos saltos sin peso" que transmite Ospipova en el escenario y por ser una actuación que "destaca por la pasión e impetuosidad de su personaje escénico", de acuerdo con The New York Times.

Esta representación forma parte de la apuesta de 'Balañá en viu', del Grup Balañá, para programar en la ciudad grandes espectáculos internacionales, como ha hecho recientemente con la producción original del West End, del musical 'The Rocky Horror Show'.

Nacida en Moscú, Osipova comenzó su formación de ballet a los ocho años, y pasó por el Ballet Bolshoi ruso y el American Ballet Theatre norteamericano hasta debutar en 2013 como bailarina principal del Royal Ballet con 'Romeo y Julieta', donde también ha bailado clásicos como 'El Cascanueces' y 'Giselle'.

Entre sus premios, destacan dos Máscaras de Oro por sus actuaciones en 'In the Upper Room' (2008) y 'La Sylphide' (2009) y un UK Critics' Circle National Dance Awards (Mejor Bailarina, 2007, 2010 y 2014; y actuación clásica femenina destacada por Giselle, en 2022), entre otros.