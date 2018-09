"Esclavos del trabajo", el relato de los "problemas reales" de la juventud

Pilar Martín.

Tener tres trabajos, no llegar a fin de mes y encima vivir en un país que no es el tuyo. Esto es lo que plantea y sobre lo que reflexiona la ilustradora polaca Daria Bogdanska, de 30 años, en "Esclavos del trabajo" con el objetivo de representar "los problemas reales" de su generación.

"Se dice que la esclavitud acabó hace cien años...", cavila Bogdanska (Varsovia, 1988) en las viñetas de este cómic (Astiberri) que escribió e ilustró para darle voz a los problemas a los que se enfrentó cuando se marchó de su país y, tras pasar por España, se instaló en la ciudad sueca de Malmö.

"Escribí este cómic por dos razones principales, porque me gusta hacer cómics y porque quería contar mi historia. Realmente extraño la representación de los problemas reales de mi generación, como la inseguridad o la temporalidad (...) También quería mostrar mi perspectiva como migrante. En Europa creo que todos (los políticos) hablan de nosotros, pero no muchos quieren dejarnos hablar", cuenta a Efe.

Problemas éstos que cree que son "consecuencia" de la "política cultura neoliberal" en la que su generación creció. Un motivo por el que no se trata de una historia sólo centrada en su situación en Suecia, sino que aborda un algo más profundo, "lo que muchos llaman capitalismo tardío". Por eso, matiza, "no importa" si vives en España, Polonia o Estados Unidos para identificarte o entenderla.

Pero en "Esclavos del trabajo" la autora polaca no muestra solo una mirada crítica, sino que también, según expresa, ofrece soluciones para cambiarla.

"La organización sindical es importante -explica- Siendo conscientes de lo que está sucediendo, la organización es crucial. Todos queremos un mundo más justo, pero no va a ser solo por sí mismo".

Y dicho esto, Bogdanska avisa de que no se trata de un cómic solo para jóvenes, aunque para ellos sea "muy atractivo", sino también para la gente mayor: "Había personas que me decían que cuando eran jóvenes pasaba lo mismo pero tenían más derechos y era más fácil conseguir una vivienda que ahora".

"Creo -añade- que lo que quiero hacer también es hablar sobre romper el mito de que mi generación está crispada. Sí, tal vez tengamos más oportunidades para llegar a ser lo que queremos, pero cuando miramos la realidad vemos que somos la primera generación que está peor que sus padres".

Según alerta, en este cómic con algunos tintes "subjetivos" no solo cuenta su experiencia, sino que también ha incluido a algunos de sus allegados, seres cercanos a los que "expuso" y con los que tuvo muchas discusiones a la hora de abordar sus situaciones. "Fue difícil", confiesa.

Actualmente Bogdanska sigue viviendo en Malmö, donde imparte clases de cómic y toca en el grupo punk SNOR, una vida que no ha cambiado tras el éxito de este cómic en el festival de Angouleme, donde fue finalista del premio Artemisia 2018.

"Con el premio no me hice rica, todavía comparto un apartamento con mis amigos. Lo mejor que me pasó fue que me convertí en profesora de cómic y es el mejor trabajo que he tenido. Otra cosa, gracias al libro, es que puedo viajar por Suecia y otros países y hablarles a los jóvenes sobre política. Es realmente divertido e importante para mí", reconoce.

Respecto al futuro, la autor espera que "cambie para mejor" y que pueda dar más seguridad a los jóvenes "para decidir y no depender de la buena voluntad de nuestros jefes". "Cuantos menos derechos tengamos, más afán tendremos de luchar por ellos", concluye.