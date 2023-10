Un emocionado J.A. Bayona recibe la Máquina del Tiempo del Festival de Cine de Sitges

Un emocionado Juan Antonio Bayona ha recibido este martes la Máquina del Tiempo del Festival de Cine de Sitges, ante un público que le ha aplaudido durante varios minutos, en un auditorio que pisó por primera vez con apenas 16 años para ver el estreno mundial de "Army of Darkness" de Sam Reimi, que entonces recibió el mismo galardón que él.

También nervioso, según ha reconocido, ha dicho que se le hacía "rarísimo" estar en el escenario, pero "muy feliz y muy honrado" de poder recordar al chico de 16 años que fue, en 1991, en un festival para el que solo tiene palabras de agradecimiento.

"Yo siempre he sentido que me gustaba mucho más la fantasía que la realidad. Siempre he pensado que la fantasía entendía mejor quien era yo y yo entendía mejor el mundo gracias a la fantasía", ha proclamado.

No ha escondido tampoco que siempre se ha considerado un "bicho raro", pero la primera vez que estuvo en Sitges vio que era "un festival de películas de bichos raros y con un público lleno de bichos raros", lo que ha provocado el aplauso unánime de la platea.

Con el trofeo en la mano, y en algún momento con la voz entrecortada, sobre todo cuando ha agradecido el apoyo de su familia, que se encontraba en la sala, Bayona ha vuelto a abogar por "todo lo raro, por todo lo que se sale de lo cotidiano y lo ordinario".

Antes, el director del certamen, Ángel Sala, ha aseverado que la sesión de esta noche, en la que se proyecta la última película de Bayona, "La sociedad de la nieve", es muy especial, al estar dedicada al "mejor embajador de este festival en el mundo".

Asimismo, se ha podido ver un vídeo recordando las películas del barcelonés, desde "El orfanato" y "Lo imposible" a "Un monstruo viene a verme", además de las producciones "Jurassic World: El reino caído" y los episodios de "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder", entre otras.

Pero las sorpresas no han acabado aquí porque diferentes actores y directores han querido felicitarle a través de mensajes grabados, desde Geraldine Chaplin a Paco Plaza, Naomi Watts, la productora Sandra Hermida, Morfydd Clark, Michael Giacchino, Javier Ruiz Caldera, Fernando Trueba y Alejandro Amenábar, quien ha deseado que este premio de hoy no sea el único en los próximos meses, en referencia a su candidatura a los Óscar.

Otros cineastas y actores que le han felicitado han sido Enzo Vogrincic, Sergio G. Sánchez, Guillermo del Toro -que lo apadrinó en su debut-, Ismael Cruz Córdova, Bryce Dallas Howard, Albert Serra, Sam Raimi y Belén Rueda, que ha rememorado el rodaje de "El orfanato", con la que se estrenó en el largometraje J.A. Bayona.

Al final del acto, el director ha querido que el equipo de su última película que se encontraba en la sala subiera al escenario para festejar conjuntamente la Máquina del Tiempo.