Emmanuel Mouret, el "Woody Allen francés" que explora los amores efímeros

¿Hasta qué punto es posible mantener una aventura basada solo en el placer y la diversión, sin compromisos, sin proyección de futuro y sin sentimentalismos?. El director de cine Emmanuel Mouret, a quien muchos llaman el Woody Allen francés, lanza esa pregunta en su última película, "Crónica de un amor efímero".

Presentada en el pasado Festival de Cannes y en el de Gijón, la película inaugurará este jueves en Barcelona el D'A Film Festival, dedicado al cine de autor y el viernes llegará a las salas de cine de toda España.

A través de una sucesión de encuentros entre una madre soltera y un hombre casado, Mouret (Marsella, 1970) explora las posibilidades de esa "utopía" sobre las relaciones con una fórmula a la vez lúdica y profunda que si algo deja en evidencia es la incoherencia humana. "Las personas nos definimos sobre todo en nuestras contradicciones", ha asegurado en una entrevista con EFE.

Tras la gran acogida que tuvo su anterior trabajo, "Las cosas que decimos, las cosas que hacemos" (2020), un relato coral sobre las pasiones amorosas, esta vez Mouret se centra en una sola pareja, a la que dan vida Sandrine Kiberlain y Vincent Macaigne, nominado al César al mejor actor por este papel.

"Los dos personajes comparten el deseo de vivir algo ligero, él porque tiene una familia y ella porque siente que ya ha probado la relación de pareja y quiere algo diferente", explica Mouret.

Lo que le interesaba es que, como resultado de ese "compromiso en no comprometerse", el amor resulta un terreno prohibido. "Como diría Hitchcock, el amor se convierte en la bomba debajo de la mesa", señala.

Enamorado de la comedia americana, durante la entrevista el director y guionista francés menciona a Lubitsch, a Billy Wilder o a Black Edwards como influencias, especialmente a la hora de abordar los personajes femeninos. "En esas películas las mujeres suelen tener más carácter e iniciativa que los hombres, y además yo he sido educado por mujeres, así que para mi es algo natural verlo así".

Por otro lado, dice no comulgar mucho con la idea de que los hombres tengan que ser de una manera y las mujeres de otra. "No creo que lo que asociamos a lo femenino y lo masculino sea cuestión de género", afirma. "Personalmente, me siento más libre escribiendo personajes femeninos quizá porque con los hombres siento más pudor, por mi propia naturaleza reservada".

En todo caso, si hay un director importante para él ese es Woody Allen. "Es uno de mis maestros, así que me halaga la comparación pero al mismo tiempo me avergüenza porque veo las diferencias y él es un maestro", declara.

El peso de los diálogos es uno de los elementos que les une. "Para mi la complicidad física conlleva una complicidad cerebral, no tengo una tesis al respecto, pero me gustan las películas en las que la gente habla, es una forma de desvestirse íntimamente".

También su puesta en escena bebe de títulos del neoyorquino como "Manhattan" o "Delitos y faltas", con muchos planos secuencia, elipsis y personajes en permanente movimiento. El espectador solo los ve en sus encuentros y tiene que imaginar el resto de sus vidas.

"Me gusta la idea de que cada espectador se haga su propia película, creo que el cine está sobre todo en lo que no vemos, es ahí donde entra la imaginación del espectador, con sus propios recuerdos y su sensibilidad", apunta. "Eso es lo que hace que el cine sea cine, las películas que explican y muestran todo, se olvidan nada más verlas".