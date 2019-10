El duro testimonio de Cynthia Germanotta, madre de Lady Gaga, sobre los problemas mentales de su hija

Lady Gaga no solo es conocida por sus espectaculares canciones y sus extravagantes looks, tampoco solo lo es por haber hecho una impresionante actuación en los Oscar de la mano de Bradley Cooper, lo es por visibilizar la realidad de la fama y los problemas de salud. Si de algo está orgullosa la cantante es de hablar sobre los problemas mentales que ha padecido durante años, luchando por que la sociedad se preocupe más por su salud mental y deje de tratar el tema como un tabú.

En esta ocasión, ha sudo su madre, Cynthia Germanotta, la que ha hablado de los problemas que sufrió Gaga durante su dura adolescencia. Durante una entrevista en el programa estadounidense de CBS, This Morning, la madre de Gaga ha hecho unas duras declaraciones sobre la vida de su hija: "Stefani era una persona diferente y eso no siempre fue apreciado por sus compañeros. Como resultado, pasó por muchos momentos difíciles. Humillada, burlada, aislada", comienza diciendo con la voz temblorosa. "Cuando eres una mujer joven, esto te impacta de forma severa. Fue en el instituto cuando vi que su vida dio un giro, cuando pasó de ser una niña muy feliz y llena de aspiraciones a comenzar a cuestionarse su autoestima y tener dudas sobre sí misma. Fue entonces cuando realmente todo cambio", continúa.

Lady Gaga, o Stefani, como su madre la llama, pasó por un verdadero calvario durante su adolescencia. Hace unos meses salió a la luz un grupo de Facebook que existió durante la época universitaria de la cantante titulado 'Stefani Germanotta, nunca serás famosa', algo que a día de hoy habría sido considerado bullying, pero que en su día Lady Gaga vivió en silencio.

"Creo que nosotros, como individuos y sociedad, no tratamos la salud mental de la misma forma que tratamos la salud física. Entonces, cuando esto sucedió en nuestra casa, no sabía qué hacer. Como madre no estaba preparada para abordar todo lo que estaba pasando", continúa diciendo Cynthia Germanotta. "Cuando yo era una niña los tiempos eran diferentes. La forma en la que lidiábamos con las cosas fue mi modo de aprender y a eso recurrí... confié en que -Lady Gaga- podría mantener el control. Confié en que podría simplemente absorberlo y seguir adelante", confiesa.

"Pero no me di cuenta del profundo impacto que iba a tener. Básicamente, esto cambia el enfoque de todo y hace que la persona afectada y su familia se sientan conflictivas al respecto. Ellos realmente no entienden lo que está pasando y eso causa un conflicto interno y un montón de estrés dentro de las familias", sigue diciendo. Para Cynthia lo peor fue el sentimiento del culpa al ver como su hija empeoraba poco a poco y ella no sabía como solucionarlo y hacer que dejase de sentir dolor. "También puede causar sentimientos del culpa, para mí especialmente por no saber como ayudar a mi hija. Entonces, lo que realmente aprendí es que ninguna familia es inmune a esto y todos deberíamos aprender cómo manejar la situación y a quién acudir si algo así ocurriese en nuestra familia".

Ahora, Lady Gaga es la primera mujer en la historia en ganar un Oscar, un Grammy, un Globo de Oro y un BAFTA en un mismo año. Gaga es una de las estrellas más famosas del momento y se está convirtiendo en una de las mejores cantantes de la historia. Pero eso no significa que el daño que le causaron en su adolescencia no continúe perturbándola en sus peores momentos. Un daño que, quizá, no hubiese calado tan hondo a la artista si su entorno hubiese sabido ayudarla. "Lo más importante que los padres pueden hacer es escuchar y comprender. Lo que aprendí de mi hija fue a escuchar y validar sus sentimientos. Creo que, como padres, nuestro instinto natural es entrar en el modo de resolución de problemas ... cuando, de hecho, realmente solo quieren que los tomemos en serio y comprendamos lo que están diciendo", finaliza Cynthia. Un potente mensaje que debería de llegar a todas y cada una de las familias de la Tierra.