Donna Leon dice que le sigue confundiendo el mal tras 30 años de novela negra

Aunque lleva 30 años escribiendo la saga de novela negra protagonizada por el comisario Guido Brunetti, a la escritora Donna Leon le sigue "confundiendo el mal" y dice que no logra entenderlo: "Odio el abuso de poder", señala la autora estadounidense.

Donna Leon, a punto de cumplir 80 años, acude a su cita anual y regresa a las librerías con "Dad y se os dará" (Seix Barral), un nuevo caso de este comisario veneciano, el número 31, en el que se enfrenta, en una Venecia casi irreconocible por la pandemia, a los claroscuros de las ONG, mientras sobre el país vuelve a cernirse la sombra del crimen organizado, dispuesto a sacar tajada de la emergencia sanitaria.

"Por supuesto", siempre hay malos dispuestos a aprovecharse de las personas en situación de vulnerabilidad, asegura la escritora en una rueda de prensa telemática. Y explica que en Suiza, donde reside actualmente, hay gente que entra en las casas de los ancianos y les convence de que les dejen el dinero en su testamento.

Porque "vivimos en una cultura donde veneramos el dinero y la gente se vuelve loca cuando hay dinero de por medio; así siempre tengo sobre lo que escribir", bromea Donna Leon.

Brunetti es un hombre al que adora Donna Leon y explica que desde que desde que le creó hace tres décadas hasta ahora no le ha encontrado ninguna tacha, a no ser que tiene prejuicios contra los italianos del sur, algo que soluciona en la novela número 32 que ya está escribiendo, adelanta la autora.

"El que la gente codicie el dinero no le enfada a Brunetti pero cuando abusa de su poder para aprovecharse de otras personas, eso le toca mucho. Si hablamos de arrebatar la felicidad, la libertad, esos son los crímenes que más le preocupan", dice sobre su comisario.

Lo mismo le pasa a ella, explica: entiende el robo pero la desigualdad le enfada mucho: "Odio a los que hacen 'bullying', el abuso de poder. Que alguien se aproveche de otro más débil me enfurece".

Aunque su novela transcurre durante la pandemia, dice que sucede en ese período de confinamiento, pero que no es sobre ella: "No quiero escribir sobre la pandemia porque no me interesa lo más mínimo. Pero todos la hemos vivido. Es como el asesinato de Kennedy: si se escribe sobre esa época, hay que hacer mención a eso".

Sus libros, por los que ha sido galardonada con el Premio Pepe Carvalho 2016, han sido publicados en 35 países y son un fenómeno de crítica y ventas en toda Europa y Estados Unidos

La escritora confiesa estar "muy apartada de la vida moderna". No tiene móvil ni redes sociales y desconoce "muchos gustos de la vida contemporánea. Y prefiero las tragedias griegas a Netflix, sin duda", sostiene.