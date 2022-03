Disney presenta “Nobody Like U” la canción original de la cinta “Red”

Billie Eilish y Finneas O'Connell han escrito las tres canciones originales de la banda sonora de la nueva película de Pixar Red.

Bajo la partitura del compositor ganador del Oscar Ludwig Göransson, e interpretadas por la boy band ficticia 4 Town los sencillos son Nobody Like U, U Know Whats Up y 1 True Love".

En la madrugada de este martes, Disney avanzó el sencillo Nobody Like U acompañado de un vídeo en el que presentan a los personajes que aparecerán en la cinta, así como la letra compuesta por los hermanos estadounidenses, quienes han ido un paso más allá en su habitual propuesta musical y han dado vida a una canción inspirada en las boybands de comienzos del XXI.

Las voces de este ficticio grupo musical son las de Jordan Fisher como Robaire, O'Connell como Jesse, Topher Ngo como Aaron T., Grayson Villanueva como Tae Young y Josh Levi como Aaron Z.

Red, que tendrá su estreno a través de la plataforma Disney + el próximo 11 de marzo, presenta a Mei Lee, una joven de 13 años que se debate entre seguir siendo la obediente hija de su madre y el caos que implica la adolescencia.

Ming, su madre sobreprotectora y un poco autoritaria, nunca está lejos de ella y como si los cambios en sus intereses, relaciones y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado, se convierte en un panda rojo gigante.