El día que Bowie llegó a la luna

Un 11 julio de 1969, David Bowie publicaba 'Space Oddity', solo 10 días antes de que que Neil Armstrong y su equipo llegaran a la Luna. La BBC lo vio clarísimo y utilizó este tema en la cobertura del alunizaje del Apolo 11, el 20 de julio de ese mismo año. La popularidad de la canción se disparó rápidamente hasta el punto que, días después, ya se encontraba en el Top 5 de éxitos en Reino Unido

'Space Oddity' cuenta la historia del astronauta Mayor Tom, que está a punto de despegar. Se escucha la cuenta atrás, Tom habla con la torre de control, cuenta lo que ve, cómo se siente… hasta que la Tierra pierde contacto con él y termina perdido en el espacio.

Percepciones muy reales y a la vez angustiantes las que nos deja esta canción. Te metes tanto en el papel del comandante Tom, que parece que puedes llegar a la luna, ver las estrellas y flotar en el espacio, también sentir la inquietante y agobiante sensación de verte solo, perdido en el espacio… Quizá precisamente por este motivo la eligió el servicio público de radio y televisión del Reino Unido para tal acontecimiento.

Esta ‘rareza o extravagancia espacial’, según su traducción al castellano, la escribió Bowie tras ver '2001: Una Odisea en el Espacio' de Stanley Kubrick. La película fue fuente de inspiración, lo que no sabemos es si tuvo ayuda de las drogas como cuenta la leyenda y muchos de sus seguidores; que perciben al comandante Tom como un drogadicto que se va de ‘viaje’ al mundo de los psicotrópicos.

A pesar del ambiguo y enigmático significado de su letra, el propio Bowie explicó que se trataba de un homenaje a la citada película, incorporando además un dramático elemento: el final de la relación con su novia, Hermione Farthingale.

Una gran banda sonora para ese "pequeño paso para el hombre; un gran salto para a humanidad". A alguien le pareció el tema perfecto para acompañar este gran hito histórico; la llegada del hombre a la Luna, solo que según contó el mismo Bowie, ni siquiera le pidieron permiso. Al camaleónico Bowie le hizo ilusión, y le hacía gracia que eligieran esa canción teniendo en cuenta su letra: un astronauta al que se le pierde la pista en el espacio. El mensaje final del comandante Tom sugiere que aún sigue vivo y en buen estado, y es él quien decide cerrar la conexión con la estación terrestre…

Bowie wouldn’t release music for another two years, as he joined other groups and performed with them. However, his famous song “Space Oddity”, released just before the Apollo 11 launch, was successful and charted at #5 in the UK. This led to the release of his second album. pic.twitter.com/X4xBmcJRCl