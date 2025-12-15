Detenien a Nick, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, sospechoso de la muerte de sus padres

La Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares , ha informado este lunes la web TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

Nick Reiner ha sido arrestado en la noche de este domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penintenciarios en línea.

La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y la fotógrafa Michele Reiner, de 68, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

La web TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el medio especializado en entretenimiento.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

MUERTOS TRAS SER APUÑALADOS EN SU CASA

Al actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y su mujer Michele Singer los encontraron muertos este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) tras ser apuñalados, como ha informado a primera hora la revista Variety.

Unas muertes que a lo largo del día han sido investigadas como homicidio por parte de la Policía de Los Ángeles hasta llegar a la detención del hijo mediano, Nick, una vez que todas las sospechas apuntaban a él como presunto asesino.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó 'When Harry Met Sally...', y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.