Destrozan la obra que el artista callejero Banksy había creado en Bristol (Inglaterra) por San Valentín

Hace varios días, el artista internacional Banksy nos regalaba una nueva obra de arte urbana. Esta vez, plasmaba su creatividad en su ciudad natal, en Bristol (Inglaterra), por el día de los enamorados. Un mural en el que se veía a una niña con un tirachinas que provocaba con su lanzamiento una explosión de color de flores rojas. El creador confirmaba la autoría de esta obra a través de Instagram y en su web oficial. Banksy acababa así con varias especulaciones sobre si la obra correspondía a él o por el contrario la había realizado otra persona.

Sin embargo, hoy hemos conocido que esa última creación del artista ha sido destrozada. En la imagen que ha mostrado un usuario de Twitter vemos como alguien ha pintado sobre la niña y ha escrito la frase 'BCC g.....'.

That didn’t take long then... #banksy pic.twitter.com/wqwP9x96u0

Al parecer, el vándalo lo habría escrito en referencia al Bristol City Council (el Ayuntamiento), aunque son varias las teorías. Otros afirman que se trataría de un ataque a la reconocida cadena de televisión BBC. Diferentes usuarios han plasmado a través de redes sociales su indignación ante lo ocurrido.

"Lo siento pero no lo entiendo" o "Esto es lo que ocurre cuando alguien no está recibiendo la atención que necesita en casa" son varios de los comentarios que han escrito varias personas en Twitter denunciando el ataque a la obra.

That's what's happens when someone is not getting the attention needed in home. ��