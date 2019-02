Desde “es un insulto” hasta “una estupidez”: el cine estalla contra la Academia por los Oscars

Será recordado como uno de los más convulsos en cuanto a la organización de la gala de los Oscars. Tras los 26,5 millones de espectadores que vieron la ceremonia el año pasado, 16% menos que en el 2017, la Academia de Hollywood se ha puesto las pilas para revertir esta tendencia. Lo primero: crear una nueva categoría a la Película Más Popular, una iniciativa que no se pondría en marcha hasta 2020 pero que ya se ha visto dilapidada por la organización. Otro de los vaivenes que nos estaba haciendo mordernos las uñas era qué iba a pasar con el presentador una vez Kevin Hart no se enfundaría finalmente el esmoquin. Parece ser que no habrá presentador, y es que con esa maniobra es más tiempo que se recorta a los Oscars.

Pero el cisma ha llegado esta misma semana cuando el presidente de la Academia hollywoodiense, John Bailey, anunciaba que 4 categorías serían anunciadas durante la publicidad: Dirección de fotografía, Mejor corto de ficción, Mejor Montaje y Mejor maquillaje y peluquería. Precisamente resulta curiosa la elección de las categorías, ya que el propio Bailey ha sido un conocido encargado de fotografía de películas como “Atrapado en el tiempo” o “Mejor... Imposible”. La noticia ha provocado un revuelo en la industria, llegando las primeras reacciones desde el Mejor Director de la edición anterior, Guillermo Del Toro, como del también ganador Alfonso Cuarón. Del Toro ha asegurado que “la fotografía y el montaje” son “el corazón” del trabajo. Mientras, Cuarón subraya que las grandes “obras maestras de la historia no hubieran existido sin el montaje y la fotografía”.

Reposting, revised: I would not presume to suggest what categories should occur during commercials on Oscars night, but, please: Cinematography & Editing are at the very heart of our craft. They are not inherited from a theatrical or literary tradition: they are cinema itself. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 13 de febrero de 2019

In the history of CINEMA, masterpieces have existed without sound, without color, without a story, without actors and without music. No one single film has ever existed without CINEMAtography and without editing. — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 12 de febrero de 2019

A ellos les siguieron directores como Martin Scorsese, Spike Lee o Quentin Tarantino, que firmaron un escrito junto a iconos de la dirección de fotografía en Hollywood como Emmanuel Lubezki, colaborador recurrente de Cuarón e Iñárritu, o Hoyte Van Hoytema, recientemente “partner” de Christopher Nolan, en el que califican este movimiento de la Academia como “un insulto”. Otros actores como Brad Pitt, George Clooney o Russell Crowe han dado un paso adelante y, en el caso del intérprete escocés, ha mantenido que es una “estupidez”.

The Academy is removing cinematography, editing and make up from the televised show?

This is just such a fundamentally stupid decision, I’m not even going to be bothered trying to be a smart arse about it.

It’s just too fucking dumb for words. — Russell Crowe (@russellcrowe) 12 de febrero de 2019

En COPE hemos hablado con el reciente ganador del Goya a Mejor Montaje, Alberto del Campo, hombre a cargo de la edición de “El Reino” y el cortometraje “Madre”, que además va nominado en una de las categorías de los Oscars que cae tras la publicidad. Del Campo asegura mostrarse “extrañado” y afirma que le resulta “raro en tanto que no podría existir ninguna película sin la sala de montaje o la fotografía”. Añade que se siente contrariado “por la elección de estas categorías y no otras que pueden ser menos fundamentales en la creación” de la una película. Nos cuenta que acudirá a la gala como productor de “Madre” y bromea con que “el trabajo de un editor es aligerar el ritmo de una película, y va a ser eso precisamente lo que corten de la gala”.

También nos ha dado su punto de vista Álex Catalán, ganador del Goya por su trabajo en la dirección de fotografía de “La isla mínima”. A pesar de todo el revuelo, el fotógrafo asegura que es un “tema difícil” y que entiende “que al final lo que prima para ellos es la audiencia y buscan una manera de aligerarla”. Eso sí, “coherencia” es uno de los elementos que subraya Catalán a la hora de abordarlo y aunque celebra que ve positivo que estas categorías roten de un año a otro, ve lógico en el futuro “una agrupación de dos en dos por categorías”, similar a lo que ocurre con Mejor maquillaje y peluquería. “La cuestión es que esto no se convierta en un dedazo”, apunta el director de fotografía, que este año ha sido el encargado de ese apartado en la última película de Alejandro Amenábar, “Mientras dure la guerra”.

Otro de las estrategias que también manejaba la Academia era la supresión de los números musicales que cada año adornan la gala. Cada nominado a Mejor Canción Original la interpreta entre galardón y galardón. Un aspecto que a Catalán no le termina de convencer pero que, por este año, se mantiene. En cualquier caso el pulso sigue manteniéndose entre los grandes pesos de Hollywood y la Academia, aunque Bailey y el resto de la Academia parece no moverse en cuanto a las 4 categorías que este año están “malditas”.