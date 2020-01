David Bisbal sorprende a todos y da su opinión sobre Cataluña

El cantante David Bisbal no acostumbra a dar su opinión sobre temas políticos, y menos aún sobre un tema tan polémico como el de la situación política en Cataluña, un tema candente donde los haya, como seguramente habrán podido comprobar los lectores durante las cenas y celebraciones de Navidad, en el que nombres como Pedro Sánchez, Gabriel Rufián, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Quim Torra o el juez Manuel Marchena han estado seguro encima de la mesa en muchas viviendas españolas.

Por eso ha resultado tan sorprendente que el cantante David Bisbal haya decidido dar su opinión sobre la situación en Cataluña, en medio del revuelo formado en estos días en los que la investidura de Pedro Sánchez depende de los votos de los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya. Durante una entrevista en El Mundo, a David Bisbal le han preguntado por algunos temas de actualidad política, por ejemplo, el cambio climático, que tanto espacio informativo ocupó durante la COP25, la Cumbre del Clima que se celebró en Madrid. Sobre este asunto ecologista, el cantante opinaba lo siguiente: "Yo practico senderismo y submarinismo, así que estoy muy concienciado con este problema. También he puesto mi granito de arena gracias a la campaña The plastic monster. Los personajes públicos tenemos que alzar la voz, pero eso no sirve de nada si los que mandan no toman medidas".

David Bisbal opina sobre la situación en Cataluña

Aprovechando este tono distendido y confiado, el entrevistador aprovecha para lanzar la pregunta más candente, la referente a la situación política en Cataluña, que David Bisbal tampoco rehúye: "Yo soy un fanático de la política y tengo mi ideología muy clara, aunque nunca haya hablado de ello en un medio de comunicación. Y sólo voy a decir una cosa: he vivido en Cataluña, amo Cataluña, algunos de mis mejores conciertos los he dado en Cataluña, y me asombra esa polarización tan extrema. ¿Que si me duele Cataluña? Pues sí, me duele Cataluña, pero también me duelen Chile, Bolivia o Venezuela".

"Me duele Cataluña, pero también me duelen Chile, Bolivia o Venezuela", asegura David Bisbal, en referencia a la difícil situación política que se vive en los tres países sudamericanos; el primero en plena oleada de protestas contra el gobierno de Piñera; el segundo, con el expresidente Evo Morales huido y el gobierno interino siendo fuertemente discutido y Venezuela que permanece en una situación de caos absoluto desde hace muchos años. El último episodio, cuando las tropas de Maduro impidieron que Juan Guaidó y otros opositores asistieran a la Asamblea Nacional cuando se votaba un nuevo presidente.

David Bisbal y su simpatía por el Barcelona

Lo cierto es que el cantante David Bisbal siempre ha mostrado su simpatía por uno de los símbolos de Cataluña: el Fútbol Club Barcelona. Poco después de salir de la Academia de OT, al comienzo de su carrera, visitó el Camp Nou, donde el entonces presidente Joan Laporta le obsequió con una camiseta del club.

Y hace poco, el propio Bisbal recordaba en su cuenta de Instagram su encuentro con uno de los ídolos de la afición azulgrana: el brasileño Ronaldinho.