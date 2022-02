Danny y Sandy cumplen sus bodas de oro: vuelve a disfrutar de "Grease" en un musical para la historia

El 14 de febrero de 1972, el musical GREASE se estrenaba en el Eden Theatre de Nueva York. Fue a raíz del estreno en Chicago un año antes que los productores Kenneth Waissman y Maxine Fox vieron el potencial y pidieron a los autores, Jim Jacobs y Warren Casey, que re escribieran el guion para estrenar en Nueva York. Éstos añadieron nuevos números musicales, como el emblemático “SUMMER NIGHTS”.

Pasando por 4 teatros y con más de 3.300 funciones, Grease desbancó a “El violinista sobre el tejado” convirtiéndose en su época en la obra de mayor permanencia en la historia de Broadway. Por allí pasaron “Dannys” tan famosos como Patrick Swayze, Richard Gere o John Travolta.

La historia de amor de Danny y Sandy siguió deleitando a los espectadores de todo el mundo hasta nuestros días. En 1978 dio el salto a la gran pantalla contando con John Travolta y Olivia Newton-John y presentando nuevos números musicales que se incorporaron más tarde a la versión teatral ("Grease", "Hopelessly Devoted to You", "Sandy" o "You're the One That I Want"). La historia de amor de Danny y Sandy era ya imparable.

Desde octubre de 2021 podemos disfrutar de GREASE en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, donde Danny y Sandy (Quique González y Mía Lardner) y un elenco de más de 30 actores-cantantes-bailarines y músicos ponen de pie al público al acabar cada función. cuentan cada noche su historia de amor envueltos en una súper producción que tiene como director a David Serrano, dirección musical de Joan Miquel Pérez, coreografías de Toni Espinosa, escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, luces de Juanjo Llorens, sonido de Gastón Briski y vestuario de Ana Llena.

La versión y adaptación de las canciones corresponden a Alejandro Serrano y David Serrano. La producción ejecutiva está a cargo de Marcos Cámara y Juan José Rivero.