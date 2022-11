Cultura invierte 10 millones en digitalizar todo el patrimonio de Filmoteca

El Ministerio de Cultura dedicará 10.145.273,73 euros a financiar el proyecto de digitalización de todos los fondos de la Filmoteca Española, la mayor partida destinada nunca a un plan como este, aprovechando los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Nunca como hasta ahora habíamos dado un impulso tan fuerte a la preservación de nuestro patrimonio audiovisual, de hecho las leyes del pasado no lo contemplaban y ahora sentimos necesidad de recuperar el tiempo perdido -ha dicho Miquel Iceta-. Queremos no tener nunca más la sensación de que llegamos tarde y, gracias a que hay unos fondos europeos, era una oportunidad que no podíamos dejar pasar".

El ministro de Cultura y Deporte, junto a la directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, presentaron hoy este proyecto, que se desarrollará en tres bloques: catalogación y digitalización de fondos fílmicos, lo mismo con la documentación de los fondos cinematográficos y, por último, tratamiento de las piezas de las colecciones museográficas.

Uno de los trabajos más importantes es la catalogación y digitalización en 4K de 50.000 minutos del Archivo NODO, la mayoría de noticiarios en blanco y negro, que conforman el mayor archivo de imágenes documentales del siglo XX en España, con grabaciones entre finales de 1942 hasta 1981, que cuenta con 70.000 rollos de película en soporte fotoquímico.

También se tratarán 500.000 documentos de los Fondos Cinematográficos, entre ellos, piezas únicas como el archivo personal de Juan Antonio Bardem (cuyo centenario se conmemora en 2022); Bosco Films, empresa de producción de Ana Mariscal (de quien se celebra centenario en 2023), y el de Carlos Fernández Cuenca, fundador hace 70 años de la entonces denominada Filmoteca Nacional.

Igualmente, se han incluido dos archivos relacionados con la memoria del exilio, como los de Luis Alcoriza y Ricardo Urgoiti, y objetos como la colección de linternas mágicas -los objetos más antiguos conservados en la institución-.

El proyecto, que se inició en junio de 2022, se irá desarrollando hasta septiembre de 2026 en distintas fases. La estimación es que esté en marcha al completo en marzo de 2023 y los trabajos de digitalización de piezas puedan finalizar en septiembre de 2023.

Los fondos en 2D concluirán en de digitalización de documentación y fondos en 2D se concluirían en diciembre de 2024, y un año después, los de digitalización de los fondos fílmicos (Archivo NODO). Finalmente, se espera que en septiembre de 2026 se dé por terminada la puesta en marcha del proyecto de preservación digital.

En su visita a las salas donde se realizan los trabajos, en la sede de Filmoteca del Palacio de Perales donde se custodian documentos, fotografías y bienes físicos tridimensionales, como decorados, cámaras, pósters y cartelería, el ministro se ha interesado por diversos objetos de la colección de Zuloeta, así como por la primera escaleta de la película "La quiniela" (1960) protagonizada por Ana Mariscal, cuyas historias ha comentado el director de Filmoteca, Josetxo Cerdán.

Este patrimonio audiovisual, de gran valor histórico y documental, había sido usado hasta ahora en exposiciones, publicaciones, estudios e investigación o exhibición en espacios públicos, pero nunca se había planteado en su valor de archivo y ni se habían digitalizado sus piezas con esta resolución.

Así, una vez concluido el proceso, Filmoteca planea hacer asequibles los fondos mediante su incorporación a una plataforma abierta, aún en proceso de elaboración.