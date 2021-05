Crean la asociación "Walt was here", que reivindica la teoría de que Walt Disney nació en Mojácar

Un nutrido grupo de vecinos de la localidad de Mojácar, en la provincia de Almería, han creado la asociación cultural "Walt was here", una plataforma desde la que se busca no solo impulsar el turismo y la cultura en la zona, si no también la reinvindicación sobre el supuesto origen mojaquero del célebre Walt Disney, del que se dice que podría haber nacido en el pueblo.

Para ello, no solo se hacen eco de los mitos y leyendas que circulan al respecto, si no que también tratarán de aglutinar el mayor número de pruebas, documentos, recortes y artículos que testifiquen este teórico origen que nunca se ha podido probar.

La idea es la de hacer la mayor recopilación al respecto, para lo que se reunirá toda la información en manos de la oficina de turismo del pueblo almeriense o del archivo municipal, al mismo tiempo que también contará con otros documentos cedidos por vecinos del lugar.

Se espera que esta colección sirva a modo de reclamo para el lugar, que busca poner en manifiesto su patrimonio artístico y natural, así como para reivindicar el presunto origen andaluz de Disney. La asociación, sin ánimo de lucro, tiene pensado poner en marcha diversos proyectos, como la organización de eventos y actividades culturales y artísticas orientadas para todos los públicos y, en especial, para los más pequeños de la casa.

Sus creadores confían en que gracias a esta iniciativa, que también contará con un portal web en el que se publicitarán todas estas actividades, se consiga incentivar el turismo y el interés en la localidad mojaquera.

La leyenda original

Según la leyenda popular, la cual nadie ha podido probar, se dice que el célebre productor y cineasta Walt Disney era, en origen, José Guirao, un vecino nacido en Mojácar en 1901.

Se cree que este mito comenzó en la década de 1940, cuando varios hombres de buen vestir aparecieron en la zona diciendo ser representantes de Walt Disney Studios, algo que llamó la atención a los residentes y vecinos de Mojácar de la época.

Pero si algo fue, todavía, más llamativo, fue el momento en el que comentaron que el motivo de su visita era la búsqueda del certificado de nacimiento de un tal José Guirao Zamora, un joven vecino que presuntamente habría emigrado con su madre rumbo a los Estados Unidos, donde la mujer tendría un hermano, en búsqueda de oportunidades.

Sin embargo, no hay ni rastro de estos papeles, algo que se puede entender si atendemos a que, por un lado, estamos hablando de una época en la que este tipo de procesos se llevaban a cabo de una manera menos formal, y por otro, gran parte de la documentación municipal se perdió en la época de la Guerra Civil.

Al igual que tampoco hay rastro de la partida de nacimiento de Disney en su 'otra' ciudad natal, Chicago, donde sí hay constancia de las de sus hermanos, algo que no ha hecho más que alimentar el boca a boca.

Según el rumor, se comenta que José Guirao sería hijo ilegítimo de un médico y una lavandera, que sería la que se haría cargo del retoño hasta llegar al continente americano, donde lo habría dado en adopción a sus vecinos, la pareja formada por Flora y Elias Disney. Bajo su tutela se le cambiaría el nombre a Walt y el resto sería historia.

Por otro lado, otras informaciones diferentes hablan de que dentro de una caja fuerte en las instalaciones de la Walt Disney Company se habría encontrado un documento que haría referencia a este origen español del cineasta americano, aunque nuevamente no se conoce a ciencia cierta la existencia de este papel.

Además, existe un último rumor que echa más leña al fuego de esta historia que dice que, en algún momento, Walt Disney le habría comentado a Salvador Dalí, con el que tenía muy buena relación, sobre su presunto origen almeriense, aunque esto tampoco se ha podido demostrar.