Carolina Sarmiento: "Me gustan las aventuras y los saltos sin red"

Irene Dalmases

La asturiana Carolina Sarmiento, que ha participado por segundo año consecutivo en el BCNegra, ha presentado en el festival 'Vrësno', una novela en la que explora la frontera entre realidad y ficción, protagonizada por Stanis Otief, quien hace muchos años perdió la pista de sus padres.

La escritora, al igual que ocurría en su anterior título, 'Tarada', describe a un personaje que huye, en esta ocasión una fulgurante estrella de la música, con la guitarra al hombro, alguien que desconoce a sus progenitores.

A la pregunta de por qué sus protagonistas están en tránsito, responde que lo hace sin pensar, pero "supongo que la huida es el inicio de una transformación voluntaria y el comienzo de una aventura", ha explicado Sarmiento en una entrevista con EFE.

"Me gustan -prosigue- las aventuras y los horizontes inciertos. Es un terreno inestable tanto en lo personal como en lo creativo, pero prefiero esa emoción, me gustan los saltos sin red".

Cuando se le inquiere sobre si sabemos quiénes son nuestros padres, asevera que "es imposible conocer cómo fueron antes de ser padres, por lo tanto, sabemos un tanto por ciento relativo de quiénes son. Eso es lo que Stanis se plantea: ¿Cómo eran sus padres antes de tenerla a ella? ¿Fueron alguna vez una pareja alegre? ¿Mostraban sus emociones, soñaban juntos, bailaban, se besaban?".

Apunta que con esto no quiere decir que la vida sin hijos sea mejor, "sino que, tal vez, las personas cambiamos. ¿Cómo éramos antes de trabajos, responsabilidades, horarios y preocupaciones varias de adultos? Y, sobre todo, ¿cómo éramos antes de tener la presión de educar y dar ejemplo?".

En búsqueda de la identidad

Uno de los personajes del libro sostiene que "no sabemos nada de quién somos, ni de quién fuimos, ni del rastro que dejamos" y Carolina Sarmiento precisa que no piensa exactamente igual que todas sus criaturas literarias, aunque "tengo algo de todos mis protagonistas".

"Influye -apostilla- que me siento cómoda narrando en primera persona. Así que es inevitable que se crucen mis vivencias y reflexiones. Creo que casi todos mis personajes dudan sobre quiénes son, sobre qué quieren en la vida, por lo tanto me acerco a esta frase que pronuncia Stanis. Esta búsqueda de la identidad es un laberinto con el que me siento identificada".

Asimismo, cree que "es imposible manejar la influencia que dejaremos en los demás. Afortunadamente, no somos logaritmos. Por ahora", apunta.

Sobre la importancia que tienen para ella la música y la literatura, desvela que "son inspiradoras y evocadoras. La música me da el ritmo y las alas, el paisaje me habla de lo salvaje, de lo natural, de lo incorrupto. Ambas me alientan".

En cuanto a cómo cree que se puede definir la belleza, resalta que "podría aproximarse a la serenidad, sea rostro, paisaje u obra de arte".

Tras varios meses en los que no ha parado de contactar con sus lectores y de participar por toda la geografía española en varios festivales literarios, ya sea con 'Tarada', ya sea con 'Vrësno', dice que le ha servido para conocer a gente experta en géneros (negra, fantástica, terror, policíaca) y que le encanta "escuchar sus interpretaciones sobre las novelas, porque me ayudan a entender lo que he escrito".

Una vez, avanza, "leí una cita de Kipling que decía algo así como que él escribía las historias y otros las convertían en fábulas. Pues algo similar es lo que me está pasando".

Cuando escribe, agrega, "me dejo llevar, no soy nada cerebral ni pretendo lanzar mensajes. De 'Vrësno' (Pez de Plata) ha calado el áurea de misterio, el tono de cuento negro, el poder sanador de la música y el arte, el terror de los Zalea (la familia de la protagonista) y el juego de cuánto tienen de verdad las leyendas. Estoy muy contenta".

Aunque no pueda desvelar mucho, tiene varios relatos nuevos que le gustan, si bien los considera "insuficientes para publicarlos", e igual le pasa con algunos poemas y hay, además, un "comienzo de novela ilusionante. Trabajo en los tres y más que proyectos me los tomo como aventuras, aventuras sin red", concluye.