Carolina Durante: "No creo que vayamos a conseguir un 'Cayetano 2'"

Javier Herrero.

La banda Carolina Durante se presenta en su debut discográfico de larga duración rauda, directa y con pegada, como lo era su tema estrella "Cayetano", que les valió el premio a la mejor canción de 2018 de la industria independiente, aunque ellos duden de que aquella fórmula ganadora vuelva a surgir en breve.

"Más allá de ser una canción que molaba, tenía un concepto detrás, que es algo muy difícil. No creo que vayamos a conseguir un Cayetano 2. Haremos canciones muy guays, pero como aquella solo sale una cada mucho tiempo", opinan los cuatro integrantes de esta formación madrileña en una entrevista con Efe.

El motivo es la publicación este viernes de "Carolina Durante, por Carolina Durante" (Universal Music), un pequeño juego de palabras para huir de la obviedad de los discos homónimos, con diez canciones que son una declaración de intenciones frente a las expectativas.

"No nos hemos puesto como meta hacer otro himno o mantener el 'hype'. Este es un disco muy equilibrado, que tiene canciones que pueden funcionar como sencillos, otras más lentas... Queremos hacer las canciones que nos gustan y no guiarnos por lo que se espera de nosotros", señala el bajista Martín Vallhonrat.

Sentados junto a él, sus compañeros Diego Ibáñez (voz), Mario del Valle (guitarra) y Juan Pedrayes (batería) asienten ante un álbum que, en su opinión, "ha cumplido las expectativas" desde el primer corte, "Las canciones de Juanita", en el que se reafirman frente a sí mismos y las posibles críticas con un "No sonamos mal, sonamos mejor que ayer".

Porque Carolina Durante, galardonados con el Premio MIN al mejor artista emergente de 2018, comenzó su ascenso fulgurante hace poco más de dos años (ofrecieron su primer concierto en febrero de 2017) y con su influjo de Los Nikis y una sola canción en la calle, "La noche de los muertos vivientes", empezaron a despertar la atención de público y grandes festivales.

Aparte de "Cayetano", en ese ascenso cobraron importancia otros muchos temas, como "El himno titular" o, más recientemente, "Perdona (ahora sí que sí)", en el que unieron fuerzas con Amaia Romero, flamante ganadora de "OT 2017".

"El efecto se notó desde el momento en que ella hizo una versión de 'El himno titular'. Mi móvil ardía y eso que ni nos citó", recuerda Ibáñez sobre el aumento de atención mediática que supuso su posterior colaboración, que no descartan repetir próximamente en sus conciertos.

La canción, no obstante, no forma parte de los 10 temas que componen "Carolina Durante, por Carolina Durante", disco fulgurante de apenas media hora y sin rellenos. "Creo que solo dejamos fuera dos canciones y es que, cuando al componer algo no nos convence, lo tiramos", aseguran.

Publicado junto a su sello Sonido Muchacho, pero arropados también esta vez por Universal Music, aseguran que han tenido la suerte de seguir gozando de "total libertad creativa", por ejemplo para cantar versos algo punkis como "Me masturbé con tu foto de la semana pasada".

"Preferimos ser crudos antes que cursis, aunque también de cursis tenemos un rato. Sobre todo cuando escribimos de amor y desamor. Intento que, al hacerlo, al menos sea diferente y meter otro tipo de cosas, pero incluso cuando me esfuerzo en hablar de temas distintos, aparece la chica en cuestión o el amor en sus diversas formas", reconoce Ibáñez, letrista del grupo.

Carolina Durante tiene previsto ofrecer cuatro conciertos cuya localización solo se desvelará a aquellas personas que adquieran una copia física del álbum, con pases limitados hasta completar aforo. Tendrán lugar este sábado en Granada, el lunes en Madrid, el 30 de abril en Valencia, el 1 de mayo en Barcelona y el 2 de ese mes en Sevilla.

Además, actuarán el 21 de junio, Día de la Música, en el festival Conexión Valladolid y el 4 de julio en el festival PortAmérica de Caldas de Reis (Pontevedra).