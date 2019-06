Carlos Areces: "Oscar Martínez es uno de los cinco mejores actores del mundo

Antonio Martín Guirado

Tras su éxito en Argentina, la coproducción hispanoargentina "Yo, mi mujer y mi mujer muerta" llega a España el próximo 26 de julio, una comedia de Santi Amodeo que sirve de vehículo de lucimiento para Oscar Martínez, "uno de los cinco mejores actores del mundo actualmente".

Así de rotundo se mostró su compañero de reparto Carlos Areces en una entrevista con Efe al hablar de una película que se centra en la figura de Bernardo (Martínez), un arquitecto y catedrático argentino que se niega a incinerar a su esposa española, tal y como ella pidió.

"Soy un gran mitómano, así que poder trabajar con Óscar fue una de las razones por las que hice esta película", comentó Areces, que se deshizo en elogios para las interpretaciones del argentino en obras como "El ciudadano ilustre", "Capitán Kóblic" o "Relatos Salvajes", donde, en su opinión, el de Buenos Aires "está tocado por los dioses".

"Es un prodigio de la interpretación y poder haber sido su secundario en una película no lo cambio por nada. Eso fue espectacular para mí. Y con Ingrid (García-Jonsson) no había coincidido nunca. En 'Hermosa juventud' me dejó sin palabras. Así que no podía estar mejor arropado", señaló.

El otro motivo principal por el que Areces quiso hacer el film era su director, Santi Amodeo, con quien ya estuvo cerca de colaborar en "¿Quién mató a Bambi?" (2013).

"Él tiene un tono muy personal haciendo comedia que no resulta estridente. El guion tenía un tono con el que no tengo la suerte de trabajar a menudo, porque es una comedia muy neutra y muy sobria. Eso era de agradecer para mí", valoró.

Por su parte, García-Jonsson, aseguró que ya le había "echado el ojo" a Amodeo porque pertenece a esa generación de cineastas sevillanos como ella (nacida en Suecia pero criada en esa ciudad andaluza), surgidos a raíz de "El factor pilgrim" (2000), de la que quería "formar parte".

"Cuando me llamaron ya estaban en el reparto Oscar y Carlos, compañeros maravillosos de quienes podía aprender mucho. Me apetecía mucho rodar esta historia", indicó la intérprete, a quien le atrajo esa noción de la trama que deja claro que "nunca conoces a nadie al cien por cien".

"Solo conoces la imagen que ellos quieren mostrar y, claro, te puedes llevar sorpresas. Conocer a tu pareja al 100% es horrible. Creo que es importante guardarse cosas para nosotros mismos", apuntó.

En realidad, la idea original de Amoedo era rodar en inglés y que la historia se desarrollara entre España e Inglaterra. "Era algo muy natural porque la Costa del Sol está llena de ingleses, pero me eché atrás por el idioma", admitió el realizador, quien desarrolló el guion una vez que comenzó a escribir un texto sobre el duelo de una persona de edad avanzada y cómo trataba de superarlo.

"En el proceso encontré una idea divertida sobre convenciones familiares y a partir de un tipo muy conservador e ideas muy estáticas. Alguien austero que se iba a meter en una situación cada vez más dañina para él", declaró Amoedo, que tuvo que reemplazar a sus primeras espadas para los papeles de Areces y García-Jonsson por un retraso de varios meses en el rodaje.

"Fueron mi segunda opción pero al final resultaron ser todo un acierto y mejoran a los actores que teníamos en mente en un principio", manifestó.

La cinta ha permanecido seis semanas en la cartelera argentina y ha sido vista por más de 20.000 espectadores, una cifra que el director espera repetir en España.

"Las coproducciones son importantes para la salud del cine español. Cada vez es más difícil financiar en España. El cine cada vez es más caro porque las películas tienden a convertirse en eventos o reclamos. En esa liga solo se puede competir así", valoró el director.

"Lo bueno" -agregó- "es que la trama entre España y Argentina aquí fluye, pero en muchos casos las coproducciones parecen impostadas y eso es peligroso".