'Cantando bajo la lluvia', el musical que catapultó a Debbie Reynolds

Se cumplen 69 años desde que el 27 de marzo de 1952 se estrenara en los cines de Estados Unidos el musical ‘Cantando bajo la lluvia’ con Gene Kellyy una jovencísima Debbie Reynolds, que protagonizaba por primera vez una película tras su participación en otras entre las que destaca 'Three little words', un musical de Fred Astaire del año 1950 por el que fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz emergente.

‘Cantando bajo la lluvia’ es uno de los mejores musicales de la historia del cine, en el que se cuenta la historia del cine desde dentro del cine. En esta película, además de la historia de amor entre los protagonistas, se ponen de manifiesto los problemas a los que tuvo que hacer frente la industria cinematográfica ante la llegada del cine sonoro, sobre todo, la sincronización de la imagen y el sonido y las clases de dicción para los actores.

Tras más de un año de rodaje con sus complicaciones, excesivas horas de rodajes, ensayos interminables… finalmente vio la luz y se estrenó en los cines bajo una gran expectación que no defraudó.

‘Cantando bajo la lluvia’ obtuvo dos nominaciones en los Oscar de 1953: mejor actriz de reparto, Jean Hagen; y mejor banda sonora.

DEBBIE REYNOLDS, UNA JOVEN ACTRIZ QUE ALCANZÓ LA FAMA

19 años tenía Debbie Reynolds cuando empezó el rodaje de ‘Cantando bajo la lluvia’. Tras sus anteriores papeles, la Metro le ofreció la posibilidad de interpretar el papel protagonista en ‘Cantando bajo la lluvia’ ante la sorpresa de la actriz.

Una propuesta que a Gene Kelly no gustó ya que Reynolds, como ella misma reconocía, no sabía bailar. Para ella, aceptar este papel fue algo más que un reto y no cejó un solo minuto en demostrar que lo lograría con un gran esfuerzo, llegando incluso a dormir muchas noches en los estudios donde se rodaba la película. De hecho, el propio Fred Astaire fue quien convenció a su amigo Kelly y quien en alguna ocasión tuvo que animar, apoyar y ayudar a mejorar su técnica a esta joven actriz. Así lo recordaba la propia Reynolds en sus memorias que publicaba en 2013, 'Unsinkable’, “Fred Astaire vino a mi rescate”. Relata la actriz que Astaire la encontró escondida debajo del piano del ensayo -cuando practicaba el baile de 'Good Morning'- y le dijo: “No vas a morir. Esto es lo que es aprender a bailar. Si no estás sudando, no lo estás haciendo bien".

Curiosamente, Reynolds interpretaba el papel de una actriz que doblaba la voz y las canciones de una estrella del cine mudo con una chirriante voz no apta para el cine sonoro –interpretado por Jean Hagen. Pues bien, la voz de Debbie en los números musicales fue doblada por esta actriz.

Tras ‘Cantando bajo la lluvia’ para Debbie Reynolds empezó una exitosa carrera cinematográfica con algunos estrenos de gran éxito como ‘La conquista del oeste’, ‘Molly brown siempre a flote’ (por la que fue nominada al Oscar), 'Mother' (nominada al Globo de Oro), junto a las grandes estrellas del momento.

No podemos olvidarnos de su carrera musical, con la grabación de varios discos en los que destacan canciones de grandes éxitos como ‘Tammy’.

La vida de Debbie ha estado muy ligada a la interpretación hasta pocos años antes de su muerte en 2016. Además de verla en la gran pantalla en películas como ‘In & Out’ o'Halloweentown', cabe destacar el cameo que hizo en ‘El guardaespaldas’. Y también sus papeles en series de televisión comoWill & Grace olas mismísimas ‘Chicas de oro’.

CURIOSIDADES DEL RODAJE DE 'CANTANDO BAJO LA LLUVIA'

Si antes hablábamos del esfuerzo y el sufrimiento de Debbie Reynolds durante los ensayos de algunos de los números musicales de esta película, también Donald O'Connor lo sufrió, hasta tal punto que tuvo que permanecer una semana en la cama tras la grabación de ‘Make ’em Laugh’, en el que se subía literlamente por las paredes.

A Gene Kelly no le sedujo la idea de contar con Reynolds como pareja protagonista, pero en un primer momento y tras ver su primera prueba en pantalla, a los grandes directivos de la Metro Metro-Goldwyn-Mayer tampoco les convencía Kelly del que dijeron que era “demasiado bajo, demasiado sexy, nada simpático. No es para nosotros".

