CANTABRIA.-El Centro Botín acoge hoy y mañana la proyección de 14 cortos seleccionados en la VI Muestra de Cine

El auditorio del Centro Botín acogerá este viernes y mañana, sábado, la proyección de 14 cortos seleccionados en su VI Muestra de Cine y Creatividad, a la que se presentaron 745 cortometrajes, 80 más que en 2019 y 118 más que en 2018).

Un comité de selección, formado por profesionales del medio cinematográfico y miembros del equipo organizador, se ha encargado de cribar todas las cintas recibidas hasta llegar a los 14 títulos que se exhibirán este fin de semana.

Entre los seleccionados hay cortos de todos los géneros, destacando dos trabajos centrados en la pandemia, dos de animación y uno en formato más experimental.

También se encuentran intérpretes reconocibles para el gran público, como Álvaro Carmona, Luisa Gavasa y Manolo Solo, que participan en algunas de las cintas.

Entre las proyecciones figuran los dos cortos elegidos como ganadores por el jurado.

La selección de los ganadores del primer y segundo premio la realiza un jurado compuesto, en esta edición, por el director creativo Carlos Luna; la directora y productora Marta Solano, fundadora de Burbuja Films y presidenta de La Pacca, y Manuel Valentín-Fernández, miembro joven del jurado, presentador del programa Movie Show y colaborador en ¡A mediodía, alegría!, de Arco FM.

PROYECCIONES

Este viernes el público podrá disfrutar de ocho cortometrajes: "El tratamiento", de Álvaro Carmona; "A la cara", de Javier Marco; "Aamamá", de Miguel Alcalde; "Mi kipá", de Ilan Rosenfeld; "There Will be Monsters", de Carlota Pereda; "Mentres iso pasa", de Nacho Ozores; "Homeless Home", de Alberto Vázquez, y "Una vida asegurada", de Jesús Martínez Nota.

Y el sábado se proyectarán otros seis trabajos entre los cuales se cuentan los dos ganadores, que se darán a conocer en la entrega de premios que habrá posteriormente.

"Roberto", de Carmen Córdoba; "No podrás volver nunca", de Mónica Mateo; "What if?", de Enrique García; "La nueva normalidad", de Manolo Vázquez; "Sachiko", de Miguel Esteve, y "Guarda", de Pablo Arreba serán los trabajos proyectados, tras lo cual tendrá lugar un coloquio con los directores de los dos cortometrajes ganadores.

Asistir a esta actividad tiene un precio por entrada de 3 euros para público general y 1,5 euros para los Amigos del Centro Botín, siendo totalmente gratuito para los Amigos Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años previa retirada de entrada en los canales habituales.