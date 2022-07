Camarón de la Isla y el día que fue menospreciado por Manolo Caracol por ser rubio

José Monje Cruz, más conocido como Camarón de la Isla, es un de los cantaores más importante de nuestro país, así como una figura ilustre de nuestro país en el siglo XX. Tanto es así que aún a día de hoy se le recuerda como lo que es: un artista al que cualquier elogio no haría en absoluto justicia por su carrera. Una carrera que, todavía en nuestros tiempos, es fundamental y que, posiblemente, sea eterna.

Otra una figura importante en nuestro país fue Manolo Caracol, quien todavía sigue siendo un referente para muchos. No obstante, lo que no muchos saben a día de hoy es que Caracol llegó a ‘menospreciar’ el talento de Camarón.

El día que Manolo Caracol subestimó el talento de Camarón por “ser rubio”

Fue cuando Camarón tenía tan solo ocho años. El barrio marinero de Venta de Vargas, en San Fernando (Cádiz), el pequeño local ‘La Venta de Vargas’ acogió a grandes cantaores españoles. Fue en torno al año 1937 cuando unode los dueños, Juan Vargas, fiel aficionado al flamenco, quiso atraer al personal a la venta con su cocina. No obstante, lo que más importancia terminaría teniendo con el tiempo no sería otra cosa más que sus actuaciones flamencas y las grandes fiestas que llegaban a montarse allí.

Manolo Caracol, amigo íntimo de Vargas, no dudaba en acudir allí siempre que podía para disfrutar del ambiente flamenco. En 1959, el joven José Monge Cruz, tuvo la oportunidad de conocer a Manolo Caracol después de que el dueño del local quisiera presentarlos. “Que cante el rubillo”, solían decir, en alusión al joven Camarón.

No obstante, si bien ya por aquel entonces su talento era evidente y ya era previsible que aquel niño tendría futuro en el mundo de la música, Manolo no quiso darle aquella oportunidad. “No está mal, pero un gitano rubio no va a llegar a mucho en el cante”, dijo después de haberle oído cantar. Volvieron a reencontrarse en el mismo lugar pero diez años después, cuando Caracol tenía sesenta años y Camarón dieciocho.

Parece ser que quienes estuvieron presentes pudieron vivir un auténtico duelo entre ambos. Un ‘encuentro’ del que Camarón salió victorioso y logró así hacer con el sitio de Caracol. En cualquier caso, este emblemático lugar fue también lugar de reunión de otras grandes figuras del flamenco en nuestro país como Sara Baras o incluso la Niña Pastori, quienes no solo crecieron allí sino que también se dieron a conocer al mundo en este lugar.