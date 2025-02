'Bridget Jones: loca por él', 'Capitán América', 'Vermiglio' o 'Descalzos', entre los estrenos destacados de la semana

Cada viernes, en COPE, hacemos un repaso por los estrenos en los cines de España, de la mano de nuestros críticos Juan Orellana y Jerónimo José Martín. Ambos desgranan las películas más destacadas de la cartelera esta semana.

'CAPITÁN AMÉRICA. BRAVE NEW WORLD'

Nos encontramos ante la cuarta película de la saga de Capitán América y la 35 de todo el universo de Marvel. Una película en la que Capitán América y El Halcón, deben salvar al mundo.

Según Jero, "se deja ver". Similar a un "thriller de espías al principio" y con buenas "batallas aéreas". Sin embargo, considera, "estamos un poco cansados de los personajes de superhéroes, entonces tampoco rompe la inercia".

'BRIDGET JONES: LOCA POR ÉL'

Vuelve Bridget Jones y esta vez lo hace, de nuevo, con la nostalgia. Bridget, viuda desde hace cuatro años, echa de menos a su marido. Sin embargo, y pese a esto, debe sacar adelante a sus hijos mientras intenta superar el duelo.

Jero explica que es una película que pasa del "jiji jaja a hablar de la maternidad, el amor. Es mas interesante de lo que parece".

Orellana asegura sobre esta película que "no hace falta ver ninguna de las anteriores". Además, explica que "es un canto al amor, a la familia, al buen rollo". Una película con ese "toque nostálgico" de la saga.

'VERMIGLIO'

Se trata de un drama de época que se ambienta en un pueblo de los Alpes italianos a finales de la Segunda Guerra Mundial. La película cuenta la historia del maestro del pueblo y cómo un soldado desertor llega a su vida. Momento en el que todo da un giro inesperado.

Para Orellana es "una historia familiar muy bonita, muy humana, con historias muy sencillas pero muy minuciosas y bien contadas. Es tan auténtico que a mí me ha encantado".

Opinión similar la que comparte Jero que, a su juicio, "está muy bien hecha, es una historia muy bonita, me ha gustado bastante".

'DESCALZOS'

Se trata de un documental que pone en valor espiritual de la música. Dirigido por Santos Blanco, este largometraje recoge historias y testimonios entre las que destaca, precisamente, el del locutor de Cadena 100 Javi Nieves.

Orellana recuerda que este joven director ya sorprendió a muchos con el documental 'Libres', que hablaba sobre la vida de los monasterios en España. Lo único que le ha 'chocado' es que no hay carteles que indiquen ni expliquen quién está hablando. "No sabes quién es; yo he pillado unos cuantos cabreos de gente. Al espectador le gusta saber y yo quiero saber quién es", ha opinado.

Jero asegura que "está muy bien".

'RAÍCES PROFUNDAS', EN TRECE

Una película western, que además ha ganado el Óscar de fotografía en color. Una película que relata la historia de un matrimonio campesino que sufre la presión de los ganaderos. Podrás verla a las 22:00, en TRECE.

"Una historia deliciosa", apunta Orellana.