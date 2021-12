Brad Pitt cumple años: una rara enfermedad, su posible nuevo amor y por qué fracasó con Jennifer Aniston

Es poner Pitt -ni siquiera hace falta escribir Brad-, en cualquier buscador y multiplicarse las noticias sobre el oklahomense, ya sean sobre sus nuevos proyectos (y parece que tiene unos cuantos), ya sean sobre la rara enfermedad que padece, ya seanaquellas fotografías de hace unos meses en las que se le veía abandonar en silla de ruedas un hospital de Beberly Hills o las más recientes en las que destaca su muy descuidado aspecto (lejos de su desaliñada a la vez que "cuidada" imagen).

Brad Pitt acude a una cita con amigos con muy desaliñado aspecto. Fuente ABC





Esta fotografía era tomada el pasado 7 de diciembre a la entrada del club Largo at the Coronet de Los Ángeles donde el cómico Judd Apatow celebraba una fiesta con motivo de su 54 cumpleaños. Uno de los invitados era Brad Pitt cuyo aspecto, sumamente descuidado, llamó la atención. Pitt lucía vaqueros rotos, una camiseta verde que le marcaba una incipiente barriguita, sudadera con capucha marrón y una chaqueta de camuflaje, calzaba unas zapatillas deportivas blancas y completaba el estilismo con un gorro de pescador. Un estilo demasiado informal para asistir a una fiesta de cumpleaños nocturna. Hay quien atribuye esta descompostura al duro momento que está viviendo en sus negociaciones con Angelina Jolie por la custodia de sus hijos: Zahara de 16 años, Shiloh con 15 años y los mellizos Vivienne y Knox de 13 años.





Y Brangelina se rompió: cinco años de dura batalla legal

Su divorcio y la custodia de sus hijos son los dos asuntos por los que Brad y Angelina aún mantienen algún tipo de contacto, aunque este suele ser por parte de sus abogados.

El divorcio no se puede cerrar mientras no se solucione la custodia de los hijos menores, y ante la falta de acuerdo en esta cuestión (más que espinosa), Brad bloquea la venta de negocios que poseen en común (vamos que los actores se comportan como cualquier pareja de mortales mal avenida). Angelina Jolie, que quiere dejar de tener vínculos con el que durante 12 años fue su pareja, está dispuesta a quitar la orden de alejamiento que pesa sobre el actor desde 2016 y así vender el castillo (donde se casaron) y la bodega de vinos Château Miraval.

Hay informaciones confusas sobre si los abogados de los actores están negociando (en la actualidad), un acuerdo sobre la custodia de sus hijos después de que, el pasado mes de octubre, un tribunal de Los Ángeles rechazara reabrir la causa tras la petición de Brad Pitt. La certeza es que la batalla continúa y puede que siga siendo así hasta que todos alcancen la mayoría de edad y dejen de ser dependientes legalmente de sus progenitores.

Lo que también es incuestionable es que esta guerra les está saliendo muy cara a los actores que ya se han gastado, cada uno de ellos, más de un millón de dólares.





En el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie se cumplió la maldición que afecta a muchas parejas que deciden formalizar su relación después de muchos años de relación y tras pasar por el altar, todo se fue al traste. Tras dos años de matrimonio, Brangelina se rompía; Brad y Angelina pasaban del amor al odio. Se habían dado el sí quiero -bajo la atenta mirada de sus seis hijos-, el 23 de agosto en la capilla de su castillo situado en la Provenza francesa. El velo de la novia eclipsaba al resto del vestido ya que estaba adornado con los dibujos de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.





En septiembre de 2018, Angelina solicitaba el divorcio por "diferencias irreconciliables" con Brad y pedía la custodia de sus seis hijos. En un comunicado de prensa, el abogado de la actriz afirmaba que "la decisión ha sido tomada por el bienestar de la familia. Ella no hará comentarios y pide que respeten la privacidad de su familia en estos momentos"; Brad, mediante otro comunicado aseguraba “estoy muy triste por esto, pero lo más importante ahora es el bienestar de nuestros hijos".

El portal TMZ, dedicado a las noticias sobre celebridades, aseguró tras conocerse la noticia, que el divorcio se debía al comportamiento violento de Brad con sus hijos, propiciado por el consumo de alcohol y marihuana. Otras noticias hablaban de una infidelidad que Angelina no podía tolerar.

La razón por la que fue infiel a Jennifer Aniston

Sin embargo, el amor entre Brad y Angelina fue fruto de la infidelidad del actor a su primera mujer, la también actriz Jennifer Aniston. Llevaban casados cinco años cuando Brad fue contratado para protagonizar junto a Angelina, "Sr. y Sra. Smith" (Mr. & Mrs. Smith), y entre ellos surgió el amor.





Brad nunca se defendió ni habló de esa "infidelidad" hasta 15 años después de su divorcio de Jennifer. En agosto de 2020 confesaba el porqué su matrimonio llegó a esa situación: "Me pasé los 90 tratando de esconderme, tratando de esquivar la cacofonía de la fama. Comencé a cansarme de mí mismo sentado en un sofá, escondiéndome. Comencé a sentirme patético. Me quedó muy claro que tenía la intención de tratar de encontrar una película sobre una vida interesante, pero yo no estaba viviendo una vida interesante. Creo que mi matrimonio tuvo algo que ver con eso. Intentar fingir el matrimonio era algo que no era".





Aprovechaba la entrevista para pedir perdón a Jennifer -a la que costó mucho superar la separación, que incluso lloró el día que se enteró que Angelina Jolie estaba embarazada de Brad-: "Jen es una mujer increíblemente cariñosa y amorosa que sigue siendo mi amiga. Es una relación importante que valoro mucho. El punto que estaba tratando de hacer es que no es que Jen fuera aburrida, sino que me estaba volviendo aburrido para mí mismo, y de eso soy responsable".

Jennifer Aniston nunca ha escondido su amor por el actor: "Amo a Brad. Lo amaré por el resto de mi vida. Es un hombre fantástico. Pasamos juntos siete años muy intensos. Fue una relación hermosa y complicada".

Lisa Stelly, ¿nuevo amor a la vista?

No es la primera vez que se habla de nuevas conquistas del actor que, este sábado 18 de diciembre, cumple 58 años. De hecho ha salido con más de una pareja de rodaje como Shalane McCall, Jill Schoelen, Christina Applegate -cuando era una de las grandes promesas de Hollywood-; uno de sus grandes amores Gwyneth Paltrow a la que conoció rodando "Seven", durante siete meses estuvieron comprometidos o Demi Moore con la que mantuvo una breve relación en 1998.



Ahora se le relaciona con la actriz Lisa Stelly, ex esposa de Jack Osbourne y que ha roto recientemente con otro actor, Skylar Astin. Al parecer, Brad y Lisa han sido vistos cenando en un restaurante de Bel Air.





Prosopagnosia, la rara enfermedad por la que algunos le odian

Tenemos que echar la vista atrás y remontarnos a 2013 cuando el actor reconoció que sufría una patología que le hacía vivir una auténtica pesadilla:prosopagnosia (una enfermedad rara quepadece el 2,5% de la población mundial).

¿Qué es la prosopagnosia? Se trata de un trastorno neurológico que produce una desconexión entre el cerebro y la vista lo que impide al que lo padece reconocer los rostros de las personas conocidas. Como especifica la Sociedad Española de Neurología, "el paciente sabe que lo que está viendo es una cara, pero ha perdido la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. Lo que hace son reconocimientos deductivos por el tono de voz, el color del pelo, las gafas, la ropa...".

Un grave problema que a Brad Pitt le ha ocasionado, en alguna que otra ocasión, enemistades en Hollywood como el actor reconocía a la revista 'Esquire': "Hay muchas personas que me odian porque creen que les estoy faltando al respeto".

Al margen de este trastorno, el protagonista de 'El Club de la Lucha' o 'El curioso caso de Benjamin Button' ha tenido problemas con distintas adicciones como al alcohol, un mundo terrible en el que se sumergió, afirmaba en 2017, para superar el divorcio con Angelina. Por ello, ingresó en un grupo de alcohólicos anónimos para superarlo.



Brad Pitt abandonaba así, en sillas de ruedas, un hospital de Beberly Hills el pasado mes de abril. Foto exclusiva de Page Six





El pasado mes de abril, las imágenes que publicaba el portal Page Six con Pitt saliendo de un hospital en silla de ruedas provocó preocupación por su estado de salud. Tras las explicaciones pertinentes todo quedó en nada. Era el protocolo del hospital después de una intervención, en este caso ambulatoria, como a la que se había sometido el actor al que le habían extraído las muelas del juicio.

Grandes proyectos en marcha

A Brad Pitt nunca le ha faltado trabajo. Es uno de los actores mejor valorados y pagados de Hollywood. Según el último raking de los actores mejor pagados, Brad ocupa el noveno lugar por detrás de Chris Hemsworth.





¿En qué está ocupado ahora? Según rumores que circulan por Hollywood Boulevard, Brad Pitt estaría preparando junto al director Joseph Kosinski y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton una película en la que la "velocidad dará vértigo". Al parecer, les llueven las ofertas de los estudios interesados en el proyecto como la Paramount, MGM, Sony y Universal; interés que ha llegado, incluso, a las grandes plataformas de streamer: Netflix, Apple y Amazon o Disney.