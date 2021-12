Jennifer Aniston confiesa que los productores de 'Friends' plantearon despedir a dos de los protagonistas

Jennifer Aniston es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. A pesar de contar con una amplia trayectoria en el cine, siempre es recordada por dar vida a Rachel Green en 'Friends'. Sin embargo, aunque cuenta con una exitosa carrera y es conocida en todo el mundo, no siempre lo ha tenido fácil en la industria. Así lo ha contado la propia actriz en una entrevista para 'The Hollywood Reporter'.

Aunque había realizado papeles antes, protagonizar 'Friends' fue lo que consolidó su carrera. El reparto logró conquistar a milloes de personas de todo el mundo durante diez años. Sin embargo, la actriz ha revelado en el mencionado medio que tuvieron un conflicto con los directivos de Warner Bros, dado que querían hacer cambios drásticos en la serie.

"Una de las amenazas del estudio fue: 'Bueno, no necesitamos a los seis. Podemos hacerlo solo con cuatro de vosotros'", contaba Anniston, asegurando que los productores de la ficción habían tenido intención de despedir a dos de los personajes protagonistas. "Nosotros pensamos: '¿Qué? ¿Podéis deshaceros de Rachel o Joey, o de quién?' Después nos dimos cuenta y pensamos: 'No pueden, despertad'", contaba la actriz, dejando claro que fue un momento difícil, pero se dieron cuenta de que la serie no sería lo mismo si faltaba alguno de ellos.

Por otro lado, la interprete contó como vivió el volver a reunirse con su pasado en 'Friends: The Reunion'. Anniston confiesa que sus compañeros participaron con ilusión al pesar que el reencuentro sería muy divertido, pero que fueron "ingenuos" al pensar así, dado que no fue lo que ellos esperaban. Esto se debe a que, tal y como aseguraba ella, "viajar en el tiempo es duro". "Me pilló por sorpresa y fue como: 'Hola pasado, ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas lo mierda que fue? ¿Pensabas que todo lo que tenías enfrente de ti iba a ser maravilloso, y luego quizás atravesaste el peor momento de tu vida?'", recordaba.









"Fue muy impactante"

Asimismo, la actriz aseguró que reencontrarse tanto con sus compañeros como con el plató en el que trabajó durante una década fue "muy impactante". Una situación que fue todavía más dura por la presencia de cámaras en todo momento: "Como sabéis, soy un poco accesible emocionalmente, por lo que tuve que salir en ciertos momentos de la grabación. No sé cómo lo cortaron".

Además de por todos los recuerdos que le volvieron de golpe, durante la grabación de los últimos episodios, la actriz pasaba por uno de los momentos más complicados de su vida. Esto se debe a que coincidió con la separación de su entonces marido, Brad Pitt, quien participó en los de los episodios de la comedia, dando vida a un amigo de la adolescencia de Ross.

Anistos también contó como se enfrentó a toda la atención mediática que comenzío a recibir a raíz del éxito de 'Friends': "Solía tomármelo todo muy a lo personal, los rumores sobre embarazos y todas las suposiciones como: 'Oh, ha escogido su carrera en lugar de tener hijos'. Es como: 'No tienes ni idea de lo que me ocurre personalmente, medicamente, por qué no puedo... ¿Acaso puedo tener hijos?' No tienen ni idea y todo eso fue muy doloroso y desagradable".