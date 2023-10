Blanca Suárez: Es un error mezclar los 'followers' de uno con su capacidad de interpretar

Blanca Suárez, una actriz con cerca de cinco millones de seguidores en las redes sociales e imagen de numerosas marcas de prestigio, confía en que nunca le hayan dado un trabajo por ese motivo. "Creo que sería un error mezclar los 'followers' con la interpretación", afirma.

En una entrevista con EFE por el estreno de su decimoséptimo largometraje, "Me he hecho viral", que dirige Jorge Coira, la actriz madrileña -que también cuenta en su filmografía con series de éxito, como "El internado"(2007) o "Las chicas del cable" (2017)-, asegura que "el problema es cuando juntamos cosas que no tienen que ver".

"Si hablamos de ficción o de interpretación, no estamos hablando de 'followers' (...) Pero es verdad que en el mundo que estamos creando hemos hecho que sí tenga que ver y yo creo que ese es un punto que deberíamos revisar".

Reconoce que usa las redes "un poco como entretenimiento, pero otro mucho, para trabajar".

"Al final, lo que intento es encontrar mi lugar dentro de las redes sociales (...) mi relación es diferente a cómo ahora un adolescente puede llevarse con ellas. Yo las veo con amor-odio, un de cerca-de lejos, pero creo que seria un error mezclar los 'followers' con la interpretación", considera.

A su lado, su compañero de reparto Enric Auquer aporta que ni tiene redes sociales ni las echa de menos. "Tuve y me lo quité, como si me hubiera quitado el tabaco, y es realmente como dejar de fumar. Es requetesano", recomienda el ganador de un Goya por "Quien a hierro mata" (2020).

Los actores hablan de redes y del caos que puede suponer para alguien aparecer multiplicado en miles de pantallas sin esperarlo porque eso es exactamente lo que le pasa a Mabel, la protagonista de "Me he hecho viral".

La película, con guion de Araceli Gonde, parte de un suceso real que fue viral hace ya algunos años: Una esposa descubrió una infidelidad al usar el móvil del marido mientras él dormía en un vuelo de larga distancia.

"Se volvieron locos, se liaron a tortas entre ellos y los bajaron a los dos en un aterrizaje de emergencia; nosotros sólo bajamos a Blanca, que es más humillante todavía", bromea Coria en charla con EFE.

"En realidad -explica el director- ese punto de partida solo es un inicio para colocar al personaje en una situación desquiciada en la que la vida se le va a la mierda y a partir de ahí ver cómo lo puede gestionar".

"A esta mujer no le pueden pasar más cosas", se ríe Blanca Suárez, que reconoce haberse divertido muchísimo siendo Mabel.

De ser una profesional valorada, casada con un guapísmo actor, pasa a ser "la loca del avión" y pierde trabajo y marido, un cretino que le saca partido a la situación y encima le pide el divorcio.

"Javi es un buen tipo, solo que ha tenido mala suerte -dice el uruguayo Nico Velasco, provocando las risas de sus compañeros- él se ha excedido, ha hecho cosas malas, luego ha tenido la oportunidad de redimirse y de ahí salió como pudo: manejó a situación con falta de experiencia, pero fue divertido", trata de defender Velasco a su personaje.

A él, precisamente, le ofrecen un trabajo por haber ganado un montón de seguidores después del incidente. "Bueno, hay que ver qué trabajo va a ser, para mi la reflexión es que esas oportunidades que surgen de algo tan efímero como las redes, al final son igual de efímeras".

"Me he hecho viral" -aparte de generar un buen puñado de gags a base de divertidísimos memes- consigue introducir temas como "la necesidad de aceptarnos en un mundo tan loco como este en el que la imagen y el mundo de las redes sociales tienen tanto peso, y cómo nos proyectamos ante los demás", apunta Coira.

O hacernos pensar por qué "todos queremos lo mismo, en vez de pensar qué es lo que tu quieres y a dónde quieres llevar tu vida", reflexiona la protagonista de "El verano que vivimos" (2020).

Ahí se encuadra también la pésima relación de Mabel con su padre (magnífico Miguel Rellán) o la perfecta de Berto (Auquer) con el suyo, dos ancianos amigos que viven en la misma residencia.

Es decir, "que somos imperfectos. Y, o somos capaces de vivir con eso y gestionarlo, o nuestra vida va a ser mucho más triste", resume el director, multipremiado por sus series "Rapa" o "Hierro", director también de los thriller "El desconocido" (2015) y "Código emperador" (2022).

En el reparto, el youtuber Daniel Fez y la cómica Cristina Gallego, que junto a Esperanza Guardado, conforman el entorno de Mabel, su hermano y sus amigas.