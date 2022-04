Beth y Laura Andrés versionan canciones de mujeres en disco "Natural women"

La cantante Beth y la pianista Laura Andrés interpretan canciones popularizadas por mujeres en "Natural women", el disco que acaban de editar y que incluye versiones de temas de Cindy Lauper y Nina Simone, entre otras, según ha informado este miércoles la discográfica U98 Music.

Beth y Laura Andrés se hicieron populares en "Operación Triunfo", en dos momentos distintos del programa, y se conocieron posteriormente en una interpretación juntas en televisión de la canción "Natural woman".

De ahí surgió una amistad, según han revelado las dos artistas en un comunicado, que las ha animado a grabar este disco en el que revisan canciones como "Time after time", "Eternal flame", "One of us" o "Feeling good", todas en inglés.

También participan en el disco las cantantes Ele y Chica Sobresalto, la violoncelista Noemí Pasquina y la contrabajista Cristina Membrive. EFE

