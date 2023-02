Bely Basarte, de los Goya a una gira nacional

Silvia García Herráez

La cantante y compositora Bely Basarte, que actuó en la 37 edición de los Premios Goya interpretando el clásico Me cuesta tanto olvidarte de Mecano, volverá a subirse a los escenarios con motivo de su nueva gira Bomba de humo en la que presentará también sus nuevos proyectos musicales.

En una gala que estuvo marcada por el recuerdo al fallecido cineasta español Carlos Saura, Basarte (Madrid, 1991) versionó en directo el conocido tema de la mítica banda de los 90 madrileña mientras se proyectaba en la pantalla las imágenes y nombres de todas aquellas personas pertenecientes al mundo del séptimo arte que habían fallecido a lo largo de este último año.

Estoy muy agradecida a la Academia del Cine y a todo el equipo por la confianza. Para mí era una de las cosas que tenía en mi lista de cosas pendientes, y fue un reto, pero muy bonito. Y más en una noche en la que se homenajeaba a Carlos Saura, y encima en el In memoriam, que también se recordaba a todas las otras personas. La verdad que me llevo de recuerdo para siempre, agrega sobre este momento irrepetible en su carrera.

NUEVOS PROYECTOS

La cantante confiesa que en este último año no ha parado de trabajar, tanto en preparar su próximo disco, como en la gira que comienza el próximo 14 de abril, como en su nuevo proyecto: la formación de una banda musical llamada 30s40s50s, junto al también cantante David Otero y al productor Tato Latorre.

Hace tiempo que David (exintegrante de El Canto del Loco) me llamó y me dijo que le apetecía volver a tocar en un grupo, y a mí la idea me apasionaba la verdad. Así que, junto a Tato, decidimos lanzarnos a la piscina y formar esta banda y hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer en solitario, afirma.

Basarte, que también toca el bajo en este proyecto, no piensa dejar su carrera en solitario, pero aprovecha esta banda para disfrutar de otro tipo de música sin presiones de la industria. Tenemos ya un disco preparado y todo de 12 canciones y con el que pensamos ir a festivales este verano. Hace poco lanzamos el primer EP Nononono' y está funcionando muy bien, cuenta.

En paralelo, trabaja en la composición del que será su tercer álbum de estudio, cuyo primer sencillo, titulado M-40, lanzará este viernes en forma de aperitivo.

Después de un año en silencio, he querido volver con un aire fresco, cantándole a la libertad y al amor improvisado. Llevo muchos años arrastrando una relación tóxica, y eso se reflejó en mi anterior EP, Nostalgia (2021). Para este disco quiero un sonido más renovado y con mensajes mucho más positivos", avanza, antes de proclamar entre risas: "Se viene una nueva Bely.

Todavía no puede dar ningún detalle sobre el número de canciones que entrarán en el disco, así como sobre la fecha de publicación, ya que actualmente se encuentra en fase de composición. Lo que sí espera es que esté listo para el próximo año.

Mientras, recorrerá parte de la Península con su gira Bomba de humo, cuyo inicio será el próximo 14 de abril en Salamanca y después pasará por las ciudades de Ponferrada (15 abril), Valencia (21 abril), Valladolid (5 mayo), Murcia (12 mayo), Granada (13 mayo), Bilbao (27 mayo), Asturias (20-23 junio), Alicante (17-19 agosto), Barcelona (14 octubre), Córdoba (27 octubre) y Sevilla (28 octubre).

Tenía ya muchas ganas de volver a los escenarios, porque con mi anterior disco y mi anterior EP, me pilló con el COVID y no pude hacer los conciertos en condiciones, así que quería hacer una buena gira y de ahí que salió esta. Mi público y yo la necesitábamos, declara.