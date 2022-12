La baronesa Thyssen quiere "para siempre" su Museo de Málaga

La baronesa Carmen Thyssen ha asegurado este lunes que quiere que sea "para siempre" el Museo que lleva su nombre en Málaga, que prestará algunas de las obras de su colección para la exposición inaugural del nuevo equipamiento cultural de El Mirador del Carmen en Estepona.

Durante la presentación de la exposición que se mostrará en Estepona a partir de marzo, la baronesa ha subrayado que "en el mundo entero no existe una colección del siglo XIX y XX como la de Málaga", formada por cuadros de los que se ha "enamorado".

"Siento un gran respeto hacia los pintores del siglo XIX y XX en España y estoy orgullosa de tenerlos expuestos y de que la gente se dé cuenta de su calidad", ha afirmado Carmen Thyssen, que se ha mostrado "muy ilusionada" por la exposición en Estepona, con la que "comienza una colaboración para siempre".

Sobre el futuro del Museo de Málaga, ha apuntado que "siempre" tienen "proyectos futuros" y respecto a la negociación para la prórroga del actual acuerdo, que vence en tres años, ha señalado que están "en ello".

"He seguido adquiriendo obras para el fondo, porque no puedo dejar en una galería o en una subasta un cuadro que tiene esa cosa especial, y no puedo evitar adquirirlo y traerlo a Málaga", ha subrayado la baronesa.

Su sobrino Guillermo Cervera, conservador general de la Colección Carmen Thyssen y patrono del Museo de Málaga, ha apuntado al respecto que, si se parte del deseo de la baronesa de que esta pinacoteca sea para siempre, "todo es fácil".

Cervera ha subrayado que "el primer Museo Carmen Thyssen fue este" y que en la negociación con Málaga están "pensando distintas fórmulas", aunque ha recordado que en la colección hay ahora "más obras".

Respecto al proyecto de Estepona, lo ha calificado como "un hermanamiento entre museos" que supone una "externalización" del Museo de Málaga, que de esta forma "sale de la ciudad de Málaga" para "poner un granito de arena en un proyecto maravilloso".

La directora artística del Museo de Málaga, Lourdes Moreno, ha explicado que para la exposición de Estepona se ha "tenido muy en cuenta la generosidad durante tantos años de la baronesa en favor del arte español, que comenzó desde los años 80 y de forma muy decidida a partir de los 90".

En Estepona se expondrán más de cuarenta obras de su colección privada y de la colección que tiene depositada en Málaga, lo que "permitirá ver cuál ha sido la evolución del arte español desde 1880 hasta principios del siglo XX", ha avanzado Moreno.

"La colección del Museo Carmen Thyssen aporta a la historiografía del arte español una puesta en valor del mismo y una forma de entender que ha tenido conexiones con el arte europeo de su tiempo", según su directora, que ha anunciado que el catálogo de la exposición de Estepona homenajeará la labor coleccionista de la baronesa.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha desvelado que una de las obras que se mostrará desde marzo a septiembre de 2023 será el óleo "Playa de Estepona con la vista del Peñón de Gibraltar" (1855), de Fritz Bamberger, después de que haya sido "atendida" su petición al Museo de Málaga.

Según García Urbano, la nueva sala expositiva, con una superficie de 600 metros cuadrados y ubicada en un edificio de quince plantas que tendrá también un conservatorio y una biblioteca, albergará "colecciones del máximo interés y calidad mundial" y no hay "nada mejor que iniciar su andadura con fondos de la Colección Carmen Thyssen".