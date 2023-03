"Bajo terapia", un "granito de arena" contra la parte machista de la sociedad

Gerardo Herrero, un "viejo amigo" del Festival de Málaga, ganador de una Biznaga de Oro con "Los aires difíciles" en 2006, ha presentado hoy en la sección oficial a concurso "Bajo terapia", una película que adapta una obra de teatro y que mantiene al espectador en vilo hasta el último momento.

Cuenta una historia que hunde sus raíces en algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad, de asuntos de pareja al compromiso, pasando por las convenciones sociales o el amor, aunque profundiza más en la lacra del machismo que ejercen algunos hombres, y contra el que "Bajo terapia" constituye una bofetada de realidad.

"Ojalá nuestro mensaje no caiga en saco roto y sea un granito de arena más para cambiar mentes y conciencias de estas personas tan horribles", ha declarado Malena Alterio en la rueda de prensa posterior a su proyección en la 26 edición del certamen, a la que acudió el elenco completo, más el director y la productora, Mariela Besuievsky.

La película, que Gerardo Herrero ha escrito basándose en la obra de teatro homónima de Matías del Federico, comienza con varias parejas que acuden por separado a una inusual sesión de terapia en grupo; todos ellos son pacientes de la misma psicóloga, que ha decidido probar un nuevo método con ellos seis.

Así, y en su ausencia, les deja sobre la mesa unos sobres con instrucciones que las propias parejas tendrán que ir cumpliendo; entre una y otra, deben tocar una corneta para dar el tema anterior por zanjado.

La idea es que, poco a poco, compartan sus problemas y se vayan confesando sin pudor para intentar resolverlos: a veces, con consignas un poco estrambóticas de cumplir, pero que funcionan en la película como "respiros" para el publico. De hecho, ha comentado Herrero, la obra de teatro era mucho más cómica.

Pero "Bajo terapia" es además "un viaje emocional" que el director se ha empeñado en sacar adelante con la complicidad y la participación de los actores en un ejercicio que todos ellos han agradecido.

Rodada en orden cronológico y con largos planos secuencias repetidos desde distintos puntos de vista con una sola cámara, la película consigue un efecto de realidad que "le pedía el cuerpo" al director de cine y fundador de la productora Tornasol, detrás de cintas como "El secreto de tus ojos".

Alterio, en uno de sus papeles más potentes (y con menos diálogo), lleno de subidas, bajadas y matices, es la esposa de Juan Carlos Bellido; Alexandra Jiménez está casada con Fele Martínez, y Eva Ugarte con Antonio Pagudo. Tanto Bellido como Martínez interpretaron también sus papeles en la obra de teatro.

"En la obra -ha dicho Bellido- tienes una energía de público que te condiciona; en cine puedes ser más minucioso, recoger los silencios y las escuchas de los otros actores".

Una sensación de "gozo" que comparte Alterio, en esta cinta "tan artesanal y tan grande" que ha sido "como volver a la esencia: fusionar el teatro y el cine y rodar tan cerca de mis compañeros -subraya-".

Ella defiende uno de los papeles más comprometidos. "He tratado de ser lo mas sincera y honesta, tener conciencia y a la vez olvidarme, porque no me puedo hacer responsable de ese peso tan grande (...) He tratado de seguir la partitura, mirar a Juan Carlos y seguir la historia que estamos contando que ojalá no caiga en saco roto".

Herrero ha desvelado que le interesaba mostrar a un personaje machista que "no se da cuenta de lo que esta haciendo, quería que se viera que no lo veía mal".

Buscaba, ha dicho, que el micromachismo que empapa muchas de las circunstancias de la vida estuviera dibujado "sutilmente" en la película porque "en la vida hay grises".