AV.- 'Possessor' de Brandon Cronenberg gana en el Festival de Sitges como Mejor Película

La francesa 'La Nuée' se lleva también dos galardones en un palmarés repartido

El thriller distópico 'Possessor', de Brandon Cronenberg, ha ganado el premio a la Mejor Película de la Sección Oficial Fantàstic del 53 Sitges Festival de Cine Internacional de Catalunya, además de alzarse también con el galardón a la Mejor Dirección, ha anunciado este sábado en rueda de prensa el director del festival, Ángel Sala.

Cronenberg ya fue premiado hace unos años en Sitges a la mejor dirección novel por la cinta 'Antiviral', y en esta película propone una historia en la que una enigmática compañía realiza implantes cerebrales para ocupar los cuerpos de otras personas para cometer asesinatos y está protagonizada por Andrea Riseborough, Christopher Abbot, Jennifer Jason Leigh y Sean Bean.

Otra de las triunfadoras del palmarés ha sido 'La Nuée', el debut en el largometraje de Just Philippot, que se ha llevado el Premio Especial del Jurado y la Mejor Interpretación Femenina para Suliane Brahim, en una cinta en la que una madre soltera se obsesiona con la crianza de saltamontes comestibles.

La Mejor Interpretación Masculina ha recaído en Grégoire Ludig y David Marsais, de 'Mandíbulas'; el Mejor Guión en la húngara 'Comrade Drakulich'; los Mejores Efectos Especiales en 'Mosquito State'; la Mejor Fotografía en 'The Dark and The Wicked', la Mejor Música en 'Baby', de Juamna Bajo Ulloa, y el Premio del Público para 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés.

El jurado también ha otorgado menciones especiales a la directora de 'Relic', Natalie Erika James, y a la actriz Marin Ireland, por su papel en 'The Dark and the Wicked'; el Premio al Mejor Cortometraje de la sección oficial ha sido para 'The Luggage', de Tsai Yi-Fen.