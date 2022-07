Atapuerca acaba la campaña en la que recuperó un fósil humano de 1,4 millones

El equipo investigador de Atapuerca (Burgos) ha dado por finalizada este viernes la campaña de excavaciones de este año con el hallazgo, a principios de mes, de parte de la cara de un humano que vivió en la sierra hace en torno a 1,4 millones de años como la pieza más espectacular, ya que es el europeo más antiguo encontrado hasta ahora.

El hallazgo, que se produjo en la Sima del Elefante, uno de los yacimientos más emblemáticos de Atapuerca, promete ser crucial en las investigaciones sobre la aparición de la cara moderna, por lo que el equipo investigador ha decidido poner nombre al fósil, que desde ahora se llamará Pink, recordando el mítico álbum de la banda de rock británico Pink Floyd, publicado en 1973 y denominado The Dark Side of the Moon (El lado oscuro de la [cara] de la luna).

Las evidencias de la presencia de grupos de homínidos en cronologías en torno a 1,4 millones de años (nivel 7) en este yacimiento empezaron a apuntarse en la campaña pasada con el descubrimiento de una lasca de cuarzo.

A inicios de la campaña actual la identificación de marcas de corte sobre un fragmento de costilla de un animal de talla media (tipo ciervo) confirmaba dicha presencia humana en la sierra de Atapuerca sobre esas cronologías.

Sin embargo, el hallazgo de la cara parcial de un homínido marca un nuevo hito en relación con las ocupaciones humanas más antiguas de Europa, hace alrededor de 1,4 millones de años.

La importancia de dicho fósil no es solo cronológica, sino que el resto recuperado hará posible determinar cómo era la cara de estos individuos y conocer el origen de la cara nuestra especie.

Finalmente, en la presente campaña también se ha documentado la existencia de un nuevo nivel (nivel 6).

Hasta el momento este nivel ha proporcionado solamente restos paleontológicos, pero no se descarta que en el futuro aparezcan evidencias de actividad antrópica, lo que retrasaría todavía más la cronología de las primeras ocupaciones humanas en la sierra de Atapuerca.

El otro resto importante hallado en esta campaña es un diente humano de neandertal encontrado en el yacimiento de Galería de Estatuas Interior, que puede contener ADN.

Este mismo yacimiento ha proporcionado también evidencias de las actividades de los neandertales, incluyendo industria lítica o restos de animales cazados.

Los trabajos de este año se están centrado en excavar el nivel 4 en un sector de la cata Estatuas I, con una cronología de 110 mil años, así como el nivel 3 de Estatuas II. Concretamente, se está trabajando en la determinación más exacta de la cronología de este nivel, que es superior a los 80 mil años.

Los trabajos de este año están proporcionando fósiles de caballos, de ciervo, algunos restos fósiles de carnívoros, así como restos de herramientas de sílex.

Durante la campaña de 2022 han participado alrededor de 320 investigadores, que han intervenido en la excavación de los yacimientos de la Sima del Elefante, Galería, Gran Dolina, Cueva Fantasma, ?todos ellos ubicados en la Trinchera del Ferrocarril?; en la Cueva del Mirador; en Cueva Mayor (yacimientos de Portalón, Sima de los Huesos y Galería de las Estatuas interior y exterior) y en el asentamiento al aire libre de Valdeprovedo.EFE

