Así es "Joyful!", el primer espectáculo que mezcla gospel, soul, funky, R&B y Swingbeat

El próximo 18 de marzo el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid recibirá "JOYFUL!", una novedosa producción musical que reúne a más de 20 músicos y cantantes en escena y que fusiona la fuerza de un concierto de góspel con una espectacular puesta en escena y una divertida dramaturgia.

"JOYFUL!" traza un recorrido a través de los distintos géneros que definen la música negra con un selecto repertorio que recopila temas tan reconocidos como los hitsRehab de Amy Winehouse o Crazy de Gnarls Barkley, los himnos góspel Let the River Run y Oh Happy Day, o algunos de los números pertenecientes a los célebres musicales Memphis o Sister Act.

Los variados paisajes que evocan el soul, el funky y el góspel, combinados con los divertidos momentos de interacción con el público, hacen de "JOYFUL!" un espectáculo redondo, lleno de diversión y con continuos contrastes de atmósferas y estados anímicos.

La música negra se fusiona con otros temas archiconocidos por el gran público, reinterpretando auténticos himnos de varias generaciones de una manera como nunca hasta ahora se había escuchado. ¿Eres capaz de imaginar cómo puede sonar “Let It Be” de The Beatles interpretada al más puro estilo góspel?

"JOYFUL!" es un espectáculo que emociona hasta alcanzar ese sentimiento que da nombre a este novedoso espectáculo: la felicidad. "JOYFUL!" se presentará el próximo 18 de marzo a las 20.30 en el Teatro RIALTO de Madrid (Gran Vía 54). Las entradas se encuentran ya a la venta en El Corte Inglés, butacaoro.com, entradas.com y taquillas del teatro. Es una producción de BelterSouls, compañía de música dirigida por el músico murciano Pablo de Torres, trabaja en la creación de producciones artísticas a las que imprime un sello propio característico por su originalidad, frescura, carácter y calidad.